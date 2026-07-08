Συναγερμός στην Ευρώπη: Η «σιωπηλή» απειλή που ακολουθεί τον ιστορικό καύσωνα

Η Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει μόνο καύσωνες αλλά και έναν νέο υγειονομικό κίνδυνο, με τους ειδικούς να βλέπουν σημαντική αύξηση των τροπικών λοιμώξεων.

Η Ευρώπη βιώνει τα τελευταία χρόνια καλοκαίρια που μοιάζουν όλο και περισσότερο με εκείνα των τροπικών περιοχών. Οι θερμοκρασίες καταρρίπτουν διαδοχικά ρεκόρ, πόλεις που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «δροσερές» αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και οι ειδικοί βλέπουν μια νέα πραγματικότητα να διαμορφώνεται.

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στους καύσωνες ή στις πυρκαγιές. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση εντόμων και παθογόνων οργανισμών που μεταφέρουν ασθένειες, μετατρέποντας περιοχές της Μεσογείου σε περιβάλλον φιλικό για ιούς και λοιμώξεις που μέχρι πρόσφατα εμφανίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στις τροπικές ζώνες.

Η Ευρώπη γίνεται πιο φιλόξενη για το κουνούπι-τίγρη

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας και της υγρασίας επιτρέπει στο κουνούπι Aedes albopictus, γνωστό και ως κουνούπι-τίγρη, να επιβιώνει και να αναπαράγεται πολύ πιο εύκολα σε μεγάλες περιοχές της νότιας Ευρώπης.

Το συγκεκριμένο είδος αποτελεί βασικό φορέα ασθενειών όπως ο δάγκειος πυρετός, ο ιός Ζίκα και ο ιός chikungunya. Πρόκειται για λοιμώξεις που προκαλούν υψηλό πυρετό, έντονους μυϊκούς πόνους, εξάντληση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση Lancet Countdown, ο κίνδυνος εμφάνισης τοπικών επιδημιών στην Ευρώπη έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 300% μέσα στην τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, ο αριθμός των εγχώριων περιστατικών δάγκειου πυρετού αυξάνεται σταθερά, γεγονός που δείχνει ότι οι ασθένειες αυτές δεν φτάνουν πλέον μόνο μέσω ταξιδιωτών από τροπικές χώρες, αλλά μπορούν να μεταδοθούν και εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το 2024 καταγράφηκαν περισσότερα από 300 αυτόχθονα περιστατικά δάγκειου πυρετού στην Ευρώπη, αριθμός μεγαλύτερος από το σύνολο των αντίστοιχων περιστατικών που είχαν καταγραφεί στα προηγούμενα 15 χρόνια.

Μια απειλή που δεν περιορίζεται στα κουνούπια

Η αλλαγή του κλίματος δεν ευνοεί μόνο τα κουνούπια. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι και άλλα παθογόνα, καθώς και οργανισμοί που μεταφέρουν ασθένειες, βρίσκουν πλέον ευνοϊκότερες συνθήκες επιβίωσης στην Ευρώπη.

Αυτό σημαίνει ότι τα δημόσια συστήματα υγείας καλούνται να προετοιμαστούν για νοσήματα που μέχρι πριν από δύο δεκαετίες θεωρούνταν εξαιρετικά σπάνια ή ακόμη και αδιανόητα για τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποκτούν έτσι μια νέα διάσταση. Δεν αφορούν μόνο το περιβάλλον ή την οικονομία, αλλά και την καθημερινή υγεία εκατομμυρίων πολιτών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η Ευρώπη είναι μία από τις περιοχές του πλανήτη που θερμαίνονται ταχύτερα. Καθώς οι χειμώνες γίνονται πιο ήπιοι και τα καλοκαίρια πιο μακρά και θερμά, η φυσική προστασία που πρόσφερε το ψυχρότερο κλίμα απέναντι σε τροπικούς φορείς ασθενειών εξασθενεί.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ασθένειες που κάποτε θεωρούνταν μακρινό πρόβλημα άλλων ηπείρων αρχίζουν να εμφανίζονται όλο και συχνότερα στις ευρωπαϊκές ακτές, μετατρέποντας την κλιματική κρίση σε μια νέα πρόκληση και για τη δημόσια υγεία.

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