Όσοι ευτυχούν στο δεύτερο μισό της ζωής τους, κάνουν κάτι τόσο απλό που ούτε φαντάζεσαι

Γιατί μερικές φορές, όλα είναι θέμα οπτικής.

Η εμπειρία είναι ίσως ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που χαρίζει ο χρόνος στον άνθρωπο. Κάθε βίωμα, κάθε δυσκολία, κάθε ερέθισμα «γράφει» μέσα του, με αποτέλεσμα όσο μεγαλώνει να διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντές του, να ανοίγει το βλέμμα του και να αποκτά μια διαφορετική εικόνα για τον κόσμο γύρω του. Σίγουρα, θα ‘χεις ακούσει κάποια στιγμή τη φράση «η ευτυχία είναι θέμα επιλογών». Αν την κορόιδεψες, η ψυχολογία έρχεται να μας παρουσιάσει μια νέα οπτική - που σίγουρα δεν είχες σκεφτεί.

Υπάρχει μια αλλαγή που παρατηρείται σε πολλούς ανθρώπους στο δεύτερο μισό της ζωής τους και η οποία, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εξηγεί γιατί αρκετοί δηλώνουν πιο ευτυχισμένοι όσο μεγαλώνουν. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η αλλαγή δεν έχει απαραίτητα σχέση με περισσότερα χρήματα, καλύτερη υγεία ή λιγότερα προβλήματα.

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