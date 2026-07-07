Κλιματιστικό το βράδυ: Πόσο ρεύμα καίει αν μείνει αναμμένο για 8 ώρες (vid)

Ποιο είναι, άραγε, το πραγματικό κόστος λειτουργίας του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια της νύχτας;

Ο σύμβουλος ενέργειας και ηλεκτρολόγος Κάρλος Γιουλ αποκάλυψε πόσο κοστίζει περίπου να έχουμε αναμμένο το κλιματιστικό κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας.

Όλοι θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα και να διατηρήσουν το σπίτι δροσερό κατά τη διάρκεια του καύσωνα το καλοκαίρι, οπότε το μεγάλο ερώτημα είναι: πρέπει να διατηρούμε το κλιματιστικό αναμμένο όλη τη νύχτα ή να το σβήνουμε πριν κοιμηθούμε;

Η κατανάλωση δεν εξαρτάται μόνο από τη συσκευή

Σύμφωνα με τον ειδικό: «Το να αφήνουμε το κλιματιστικό για 8 ώρες τη νύχτα μπορεί να κοστίσει περίπου ένα ευρώ σε ηλεκτρική ενέργεια». Φυσικά, αυτή η εκτίμηση εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής που διαθέτουμε.

Και αυτό γιατί η κατανάλωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ισχύ της συσκευής, το τιμολόγιο που έχουμε συμφωνήσει ή τα χαρακτηριστικά της κατοικίας, όπως η μόνωση: «Πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι πόσο καταναλώνει το κλιματιστικό, αλλά πόση ζέστη μπαίνει στο σπίτι», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον ειδικό στα κλιματιστικά Χουάν Χοσέ Εμπενέζερ: «Το χειρότερο για την υγεία και την κατανάλωσή σας είναι να σβήνετε και να ανάβετε το κλιματιστικό όλη την ώρα».

Με αυτό το επιχείρημα συμφωνεί και ο Κάρλος Γιουλ, καθώς υποστηρίζει πως ένα από τα πιο συχνά λάθη που μπορούμε να κάνουμε είναι να πιστεύουμε ότι το κλιματιστικό καταναλώνει την ίδια ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια που παραμένει αναμμένο.

Το κλιματιστικό δεν καταναλώνει το ίδιο συνεχώς

Όταν το δωμάτιο φτάσει στην προγραμματισμένη θερμοκρασία, ο συμπιεστής μειώνει αυτόματα την ισχύ του για να διατηρήσει το περιβάλλον σταθερό, αντί να συνεχίσει να λειτουργεί στη μέγιστη απόδοση. Επομένως, παρόλο που είναι αναμμένο, μόλις επιτευχθεί μια σταθερή θερμοκρασία, δεν λειτουργεί στο μέγιστο κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας.

Γι' αυτό το λόγο, το πιο έξυπνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ρυθμίσουμε τον θερμοστάτη μεταξύ 25 και 26 ºC, με σταθερό τρόπο, καθώς το να κατεβάσουμε έστω και έναν βαθμό παραπάνω αυξάνει την ενεργειακή δαπάνη.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ