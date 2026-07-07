Το λουλούδι που αποδεικνύεται διατροφικός θησαυρός: Κρύβει πρωτεΐνη όσο η κινόα

Η καλέντουλα αποδεικνύεται απρόσμενα πλούσια σε πρωτεΐνη, με διατροφική αξία συγκρίσιμη με την κινόα, ανοίγοντας νέους δρόμους για τη διατροφή, σύμφωνα με το ACS Food Science & Technology.

Ένα λουλούδι που μπορεί να υπάρχει στον κήπο σας ή να έχετε δει σε κάποιο δημόσιο πάρκο αποδείχθηκε ότι περιέχει εντυπωσιακά υψηλή ποσότητα πρωτεΐνης. Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα καλλωπιστικά φυτά και τα βρώσιμα άνθη.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια (UGA) των ΗΠΑ μελέτησαν το διατροφικό προφίλ της καλέντουλας (Calendula officinalis) και διαπίστωσαν ότι αποτελεί μια ιδιαίτερα πλούσια πηγή φυτικής πρωτεΐνης, με περιεκτικότητα συγκρίσιμη με εκείνη της κινόα.

Η καλέντουλα εκπλήσσει τους επιστήμονες

Παράλληλα με την υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, το εκχύλισμά της παρουσιάζει μεγαλύτερη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες από εκείνα του αρακά και του ρεβιθιού, γεγονός που την καθιστά υποσχόμενη πρώτη ύλη για τη βιομηχανία φυτικών τροφίμων.

«Δισεκατομμύρια δολάρια σε άνθη καταλήγουν κάθε χρόνο στα απορρίμματα», δήλωσε ο Anand Mohan, αναπληρωτής καθηγητής στο College of Agricultural and Environmental Sciences του UGA. «Φανταστείτε να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα άνθη ως τρόφιμα.» Η καλέντουλα καταναλώνεται ήδη σε πολλές χώρες και αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των γαμήλιων τελετών στην Ινδία και των εορτασμών της Ημέρας των Νεκρών (Día de los Muertos) στο Μεξικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, δεν θεωρείται ευρέως βρώσιμο άνθος.

Περισσότερα από μια πηγή πρωτεΐνης

Η μελέτη δείχνει ότι οι δυνατότητες της καλέντουλας δεν περιορίζονται στην υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Τα αμινοξέα της ενδέχεται να προσδίδουν γεύση ουμάμι, ενώ ορισμένες ενώσεις της ενισχύουν τις γαλακτωματοποιητικές ιδιότητες, γεγονός που θα μπορούσε να την καταστήσει χρήσιμη σε προϊόντα όπως σάλτσες και καρυκεύματα.

Παράλληλα, περιέχει αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και σημαντικά μέταλλα, όπως ασβέστιο, κάλιο και σίδηρο. «Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι ότι η έρευνα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τα λουλούδια», δήλωσε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, Fidele Benimana. «Οι περισσότεροι τα θεωρούν αποκλειστικά καλλωπιστικά φυτά, όμως περιέχουν πρωτεΐνες με μοναδικές λειτουργικές ιδιότητες που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη τροφίμων. Η μελέτη αναδεικνύει τις ανεκμετάλλευτες δυνατότητες των βρώσιμων λουλουδιών, τα οποία μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο θρεπτική αξία αλλά και υφή, σταθερότητα και άλλα χαρακτηριστικά σημαντικά για τις σύγχρονες εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων.»

Ποια καλέντουλα είναι βρώσιμη και πως καταναλώνεται;

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι δεν είναι όλα τα είδη καλέντουλας κατάλληλα για κατανάλωση. Η μελέτη αφορά αποκλειστικά την Calendula officinalis, η οποία διαθέτει μακρά ιστορία ασφαλούς χρήσης από τον άνθρωπο.

Τα πέταλα μπορούν να καταναλωθούν ωμά ή μαγειρεμένα, ενώ τα αποξηραμένα μέρη του φυτού χρησιμοποιούνται σε τσάγια και σούπες. Ολόκληρα τα άνθη μπορούν επίσης να προστεθούν στη μαγειρική, προσφέροντας γεύση που θυμίζει εστραγκόν.

Η ανακάλυψη αλλάζει την οπτική για τα λουλούδια

Αν και τα ακριβή οφέλη της καλέντουλας για την υγεία δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η μελέτη συμβάλλει στην αναθεώρηση της αντίληψής μας για τα φυτά. Υπενθυμίζουν ότι ο βασιλικός είναι επίσης ανθοφόρο φυτό, ενώ η πικραλίδα, αν και συχνά θεωρείται ζιζάνιο, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως τρόφιμο, αφέψημα και στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική.

«Δεν γνωρίζω αν η καλέντουλα είναι ένα "υπερ-λουλούδι"», ανέφερε ο Mohan. «Ίσως όμως όλα αυτά τα όμορφα λουλούδια να είναι πραγματικά ξεχωριστά. Θα εκπλαγείτε από το πόσο λίγα γνωρίζουμε για τα λουλούδια που μεγαλώνουν στις αυλές μας. Η Μητέρα Φύση εξακολουθεί να κρύβει πολλές αλήθειες που δεν έχουμε ακόμη ανακαλύψει.»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ