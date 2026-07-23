6 συνήθειες που σε κάνουν να δείχνεις νεότερος - Και δεν το λέμε εμείς, αλλά η επιστήμη

Η εσωτερική ηρεμία, η γαλήνη και η σχέση που έχεις με τον ίδιο τον εαυτό σου, αλλά και τους γύρω σου, επιδρούν στην εξωτερική εικόνα σου, σύμφωνα με την ψυχολογία.

Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που δείχνουν πραγματικά νεότεροι από τη βιολογική ηλικία τους. Αν και η κληρονομικότητα ή ο τρόπος ζωής παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξωτερική εμφάνιση, η ψυχολογία υποστηρίζει - μετά από έρευνες και μελέτες - ότι η εικόνα που εκπέμπουμε επηρεάζεται και από τις καθημερινές μας συνήθειες.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε το άγχος, καλλιεργούμε τις διαπροσωπικές σχέσεις μας και αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στην ψυχική ευεξία, αλλά και σε μια πιο ξεκούραστη, νεανική όψη. Σύμφωνα με ειδικούς, οι άνθρωποι που φαίνονται νεότεροι μοιράζονται συχνά ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, τα οποία ενισχύουν τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

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