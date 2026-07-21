Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

Μαγνήσιο: Βέλτιστη απορρόφηση, παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων.

Η καλύτερη ώρα για να λαμβάνετε μαγνήσιο είναι η ώρα που μπορείτε να το λαμβάνετε με συνέπεια και ασφάλεια. Για την απορρόφηση, πολλοί κάνουν καλά και το παίρνουν μαζί με ένα γεύμα, ειδικά αν το συμπλήρωμα από μόνο του αναστατώνει το στομάχι τους.

Το μαγνήσιο βοηθά στην λειτουργία των μυών και των νεύρων, στην παραγωγή ενέργειας, στην υγεία των οστών, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στον μεταβολισμό της γλυκόζης. Αλλά το πότε το παίρνετε είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης: η μορφή, η δόση, η ανοχή στις τροφές και γνωστές αλληλεπιδράσεις φαρμάκων έχουν μεγαλύτερη σημασία από την ώρα στο ρολόι.



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