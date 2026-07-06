Οι ΗΠΑ αντιγράφουν το επιτυχημένο μοντέλο της Σουηδίας κατά των καπνιστών

Νέα στρατηγική στις ΗΠΑ δίνει έμφαση στη μείωση του καπνού μέσω εναλλακτικών προϊόντων νικοτίνης.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να υιοθετούν σταδιακά ένα νέο μοντέλο στη μάχη κατά του καπνίσματος, βασισμένο στην εμπειρία της Σουηδίας, όπου το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η αφετηρία αυτής της στροφής είναι μια πρόσφατη απόφαση της αμερικανικής FDA, η οποία επέτρεψε τη διάθεση συγκεκριμένων προϊόντων νικοτίνης με ενημέρωση μειωμένου κινδύνου για την υγεία. Η κίνηση αυτή δεν αφορά απλώς μια εμπορική έγκριση, αλλά σηματοδοτεί μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στη δημόσια υγεία, όπου στόχος δεν είναι μόνο η πλήρης αποχή από τη νικοτίνη, αλλά κυρίως η μείωση της βλάβης που προκαλεί ο καπνός του τσιγάρου.

Το “σουηδικό μοντέλο” που άλλαξε τα δεδομένα

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το λεγόμενο “σουηδικό μοντέλο”. Η Σουηδία έχει καταφέρει να ρίξει το ποσοστό των καθημερινών καπνιστών κάτω από το 5%, επίπεδο που θεωρείται οριακό για μια κοινωνία χωρίς καπνό. Η μετάβαση αυτή δεν έγινε μέσω καθολικής απαγόρευσης, αλλά μέσα από τη σταδιακή αντικατάσταση των παραδοσιακών τσιγάρων με εναλλακτικά προϊόντα χωρίς καύση, όπως το snus και οι σύγχρονες μορφές νικοτίνης.

Η αμερικανική FDA, από την πλευρά της, υπογραμμίζει ότι κανένα προϊόν νικοτίνης δεν είναι ακίνδυνο, ωστόσο αναγνωρίζει ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο επίπεδο κινδύνου μεταξύ των προϊόντων. Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η μετάβαση από το συμβατικό τσιγάρο σε εναλλακτικές λύσεις μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης σοβαρών ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα.

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την πορεία της Σουηδίας και να μειώσουν δραστικά το ποσοστό των καπνιστών. Αν και δεν υπάρχει επίσημη υιοθέτηση του “σουηδικού μοντέλου”, οι πρόσφατες ρυθμιστικές κινήσεις δείχνουν μια σαφή μετατόπιση προς μια στρατηγική που δίνει έμφαση στη μείωση της βλάβης αντί της απόλυτης απαγόρευσης.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει μια νέα συζήτηση για το μέλλον της αντικαπνιστικής πολιτικής, όπου το ζητούμενο δεν είναι μόνο η εξάλειψη της νικοτίνης, αλλά κυρίως η εξάλειψη του καπνού από την καθημερινή ζωή.

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