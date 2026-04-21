Βρετανία: Τέλος τα τσιγάρα για όσους γεννήθηκαν μετά το 2008 - Ιστορικός νόμος για μια «γενιά χωρίς καπνό»

Το Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά σε μια ριζική αλλαγή στη δημόσια υγεία, απαγορεύοντας την πώληση τσιγάρων σε όλους όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008. Η σχετική νομοθεσία εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο και αναμένεται να λάβει και την τυπική έγκριση του βασιλιά.

Με το μέτρο αυτό, η χώρα φιλοδοξεί να δημιουργήσει σταδιακά μια κοινωνία χωρίς καπνιστές, προστατεύοντας τις νεότερες γενιές από τον εθισμό και τις συνέπειες του καπνίσματος.

Δεύτερη χώρα παγκοσμίως

Η Βρετανία γίνεται η δεύτερη χώρα στον κόσμο που υιοθετεί μια τόσο αυστηρή προσέγγιση, μετά τις Μαλδίβες, οι οποίες είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχη απαγόρευση το 2024.

Παρόμοια πρωτοβουλία είχε ληφθεί και στη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο το μέτρο καταργήθηκε έπειτα από πολιτική αλλαγή.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2009 δεν θα μπορούν ποτέ να αγοράσουν νόμιμα τσιγάρα. Το όριο ηλικίας θα αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο, δημιουργώντας μια «γενιά χωρίς καπνό».

Παράλληλα, προβλέπονται επιπλέον περιορισμοί:

Απαγόρευση καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους, όπως παιδικές χαρές και γύρω από σχολεία και νοσοκομεία

Περιορισμοί στη διαφήμιση προϊόντων ατμίσματος

Έλεγχος στις γεύσεις και στη συσκευασία των ηλεκτρονικών τσιγάρων

Επέκταση των αντικαπνιστικών κανόνων και στα προϊόντα ατμίσματος

«Καθοριστική απόφαση για τη δημόσια υγεία»

Ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα βήμα που θα προστατεύσει εκατομμύρια νέους από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αντίστοιχα, η Action on Smoking and Health έκανε λόγο για «σημείο καμπής» και «δώρο για τις επόμενες γενιές».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το κάπνισμα ευθύνεται για περίπου 80.000 θανάτους ετησίως και για σχεδόν το 25% των θανάτων από καρκίνο. Οι αρχές εκτιμούν ότι η νέα πολιτική μπορεί να μειώσει δραστικά τα ποσοστά καπνιστών μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες χώρες που εξετάζουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στη μάχη κατά του καπνίσματος.

