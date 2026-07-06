Η Κίνα καλλιεργεί σιτάρι στην καρδιά της ερήμου και ανοίγει νέο κεφάλαιο στη γεωργία

Κινέζοι επιστήμονες πέτυχαν καλλιέργεια σιταριού με εξαιρετικά υψηλή απόδοση στην έρημο Τακλαμακάν, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τις άνυδρες περιοχές.

Η έλλειψη καλλιεργήσιμης γης και η συνεχής επιδείνωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ωθούν την επιστημονική κοινότητα στην αναζήτηση νέων λύσεων για τη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής επάρκειας.

Στην Κίνα, ομάδα ερευνητών κατάφερε να καλλιεργήσει σιτάρι στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες της ερήμου Τακλαμακάν. Αν παρόμοια άνυδρα εδάφη μπορούν να μετατραπούν σε παραγωγικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική ανάσα για πολλές χώρες που πλήττονται από την ερημοποίηση.

Η ποικιλία Jingmai 189 σχεδιάστηκε για ακραίες συνθήκες

Κεντρικό ρόλο στο εγχείρημα διαδραμάτισε η ποικιλία σπόρου Jingmai 189. Οι ερευνητές της Ακαδημίας Γεωργικών και Δασικών Επιστημών του Πεκίνου την ανέπτυξαν με έναν συγκεκριμένο στόχο, να δημιουργήσουν ένα φυτό που να μπορεί να αντέχει στην έλλειψη νερού και να αναπτύσσεται σε αλατούχα εδάφη, όπου τα θρεπτικά στοιχεία είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Για να διαπιστώσουν τις πραγματικές δυνατότητές της, προχώρησαν σε καλλιέργεια σε πειραματικό αγρό μέσα στην έρημο.

Ρεκόρ παραγωγής στην έρημο

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, καθώς η καλλιέργεια απέδωσε σχεδόν 11,5 τόνους σιταριού ανά 10 στέμματα, ποσότητα που αντιστοιχεί σχεδόν στο διπλάσιο της μέσης εθνικής απόδοσης που καταγράφηκε στην Κίνα την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Υβριδικού Σιταριού, η παραγωγικότητα της νέας ποικιλίας υπερέβη κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων.

Οι δοκιμές επεκτείνονται και εκτός Κίνας

Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες δοκιμαστικές καλλιέργειες και σε άλλες χώρες, όπως το Ουζμπεκιστάν και το Πακιστάν.

Οι υπεύθυνοι του προγράμματος εκτιμούν ότι τα γενετικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας Jingmai 189, σε συνδυασμό με την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε ερημικά περιβάλλοντα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο για την ανάπτυξη νέων γεωργικών εκτάσεων στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα σοβαρότερα προβλήματα ξηρασίας.

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