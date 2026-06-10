Τεράστια μάζα από καφέ φύκια, η οποία εκτείνεται από την Αφρική έως τον Κόλπο του Μεξικού, έχει φτάσει σε μέγεθος ρεκόρ προκαλώντας έντονη ανησυχία στους επιστήμονες.

Η εικόνα έχει τραβήξει την προσοχή των επιστημόνων παγκοσμίως. Τεράστια καφέ ζώνη από φύκια εκτείνεται αυτή τη στιγμή στον Ατλαντικό Ωκεανό, από τις ακτές της Δυτικής Αφρικής έως τον Κόλπο του Μεξικού, σχηματίζοντας μια δομή ορατή ακόμα και από το Διάστημα.

Πρόκειται για τη λεγόμενη Μεγάλη Ζώνη Σαργασσών του Ατλαντικού, μια μαζική συσσώρευση φυκιών που έχει φτάσει σε διαστάσεις ρεκόρ.

37,5 εκατομμύρια τόνοι από φύκια εκτείνονται σε 8.850 χιλιόμετρα: Τι προκαλεί το φαινόμενο;

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του περασμένου Μαΐου, αυτή η γιγαντιαία φυτική μάζα άγγιξε τους 37,5 εκατομμύρια τόνους και μήκος περίπου 8.850 χιλιομέτρων, έκταση μεγαλύτερη από το πλάτος των ΗΠΑ. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το φαινόμενο αυτό σχεδόν δεν υπήρχε πριν από δεκαπέντε χρόνια και από το 2011 δεν έχει σταματήσει να μεγαλώνει σχεδόν κάθε σεζόν.

Οι ειδικοί ανέλυσαν δεκαετίες δορυφορικών παρατηρήσεων και εργασιών πεδίου για να κατανοήσουν γιατί αυτά τα καφέ φύκια πολλαπλασιάζονται τόσο γρήγορα. Τα συμπεράσματά τους δείχνουν έναν συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή.

Τα φύκια χρειάζονται θρεπτικά συστατικά για να αναπτυχθούν, ιδιαίτερα άζωτο και φώσφορο. Μεγάλο μέρος αυτών των στοιχείων φτάνει τώρα στον ωκεανό από την ξηρά μέσω της εντατικής γεωργίας, των αστικών λυμάτων και άλλων απορρίψεων.

Ο ποταμός Αμαζόνιος παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς κατά τη διάρκεια των πλημμυρών του μεταφέρει τεράστιες ποσότητες θρεπτικής ύλης προς τον Ατλαντικό. Οι μελέτες δείχνουν ότι η περιεκτικότητα σε άζωτο σε αυτά τα φύκια έχει αυξηθεί κατά 55% από τη δεκαετία του 1980.

Φύκια: Από καταφύγιο σε περιβαλλοντική απειλή

Αν και τα φύκια αποτελούν βασικό βιότοπο για περισσότερα από εκατό θαλάσσια είδη, όπως ψάρια και χελώνες, η μαζική αναπαραγωγή τους δημιουργεί σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Όταν φτάνουν στις ακτές και αρχίζουν να αποσυντίθενται, απελευθερώνουν υδρόθειο, ένα τοξικό αέριο υπεύθυνο για τις έντονες οσμές που επηρεάζουν πολυάριθμες παραλίες της Καραϊβικής. Επιπλέον, μπορούν να προκαλέσουν την εμφάνιση ζωνών με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, να καταστρέψουν κοραλλιογενείς υφάλους και να βλάψουν τον τουρισμό.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν επίσης ότι αυτές οι τεράστιες συσσωρεύσεις παράγουν εκπομπές μεθανίου και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που θα μπορούσε να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την παγκόσμια θέρμανση.

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