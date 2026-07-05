Συναγερμός Κατηγορίας 4 για 9 περιοχές: Στο επίκεντρο του «πορτοκαλί κινδύνου» Αττική και Αιγαίο (vid)

Σε «πορτοκαλί συναγερμό» βρίσκονται 9 περιοχές για εκδήλωση πυρκαγιάς, καθώς ισχυροί άνεμοι κάνουν την είσοδό τους στη χώρα μας - Τι ισχύει για το Ωραιόκαστρο.

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και «πορτοκαλί συναγερμού» βρίσκονται σήμερα (5/7), εννέα περιοχές της χώρας, καθώς οι ενισχυμένοι άνεμοι που θα αγγίξουν ακόμα και τα 7 μποφόρ εκτοξεύουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον επίσημο Χάρτη Πρόβλεψης της Πολιτικής Προστασίας, η Αττική, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και μεγάλο μέρος του ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας, με τις αρχές να εφιστούν την άμεση προσοχή των πολιτών.

Οι 9 περιοχές που βρίσκονται στο «πορτοκαλί»

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε τον χάρτη με τις ζώνες πολύ υψηλού κινδύνου, όπου οι συνθήκες θεωρούνται ιδανικές για την ταχύτατη εξάπλωση πυρκαγιάς.

Οι περιφέρειες και γεωγραφικές ζώνες σε «πορτοκαλί συναγερμό κατηγορίας 4»:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας)

Περιφέρεια Κρήτης (όλοι οι νομοί)

Κυκλάδες, Χίος και Ψαρά

Σάμος και Ικαρία

Περιοχές της Κορινθίας

Περιοχές της Εύβοιας

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα (5/7): 34άρια και θυελλώδεις άνεμοι

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει ότι η αστάθεια περιορίζεται σημαντικά σήμερα, ωστόσο το κύριο και πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι οι ισχυροί άνεμοι. Αυτοί θα πνέουν θυελλώδεις στο Αιγαίο αλλά και στα ηπειρωτικά των ανατολικών και νοτίων περιοχών. Η γενική θερμοκρασία στη χώρα θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα για λίγες τοπικές μπόρες στα ανατολικά και τα νότια.

Στην Αττική αναμένεται γενική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και ανατολικά, με το θερμόμετρο να δείχνει έως 32 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να φτάνουν επίσης τα 7 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία δοκιμάζεται ήδη σκληρά από το Σάββατο λόγω της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο, οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης τους 32 βαθμούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη των ανέμων στις περιοχές που υπάρχουν ήδη ενεργές εστίες. Ο Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του για την κατάσταση στο Ωραιόκαστρο, υπογράμμισε ότι οι ριπές του ανέμου θα παρουσιάσουν έντονες διακυμάνσεις και περιόδους ενίσχυσης μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

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