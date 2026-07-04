ΗΠΑ: Η τεράστια χρονοκάψουλα των 400 κιλών για τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας σφραγίστηκε και θα ανοιχθεί 2.276

Η τεράστια χρονοκάψουλα 400 κιλών για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, σφραγίστηκε στη Φιλαδέλφεια με αντικείμενα από όλες τις πολιτείες μέχρι το 2276.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έθαψαν μια γιγαντιαία κάψουλα χρόνου βάρους 900 λιβρών (περίπου 400 κιλά) από ανοξείδωτο ατσάλι, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Η κάψουλα σφραγίστηκε στη Φιλαδέλφεια το Σάββατο 4 Ιουλίου και δεν πρόκειται να ανοιχτεί πριν από το έτος 2276, όταν η χώρα θα γιορτάζει τα 300 χρόνια της.

Τι περιέχει η κάψουλα

Το περιεχόμενο αποτελεί ένα μωσαϊκό της σύγχρονης Αμερικής, όπως αναφέρει το UNILAD, με αντικείμενα από τις 50 πολιτείες και πέντε αμερικανικά εδάφη.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Ένα φτερό από τον θρυλικό αετό «Old Abe», σύμβολο του Εμφυλίου Πολέμου

από τον θρυλικό αετό «Old Abe», σύμβολο του Εμφυλίου Πολέμου Ύφασμα από το αεροπλάνο των αδελφών Ράιτ του 1903

από το αεροπλάνο των αδελφών Ράιτ του 1903 Κόκαλο από απειλούμενη φάλαινα του Ατλαντικού από το Μέιν

από απειλούμενη φάλαινα του Ατλαντικού από το Μέιν Ένα διαμάντι από το Αρκάνσας

από το Αρκάνσας Παραδοσιακή συνταγή μπισκότου με γλυκάνισο από το Νέο Μεξικό

με γλυκάνισο από το Νέο Μεξικό Ένα iPhone ως σύμβολο της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής

ως σύμβολο της σύγχρονης τεχνολογικής εποχής Αναμνηστική καρφίτσα για το πρωτάθλημα NBA των Oklahoma City Thunder 2025

για το πρωτάθλημα NBA των Oklahoma City Thunder 2025 Απάντηση τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει το μέλλον της Καλιφόρνιας το 2276

Ψηφιακή μνήμη και τεχνολογία

Η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου συνέβαλε με συσκευή μοριακής αποθήκευσης δεδομένων βασισμένη σε συνθετικό DNA.

Μέσα της περιέχονται ψηφιοποιημένα ιστορικά τεκμήρια όπως:

το προσχέδιο της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας από τον Τόμας Τζέφερσον

οι στίχοι του «The Star-Spangled Banner»

ιστορικές ηχογραφήσεις και σχέδια της Ουάσινγκτον

σπάνια αρχεία και 3D αναπαραστάσεις ιστορικών αντικειμένων

Πώς θα διατηρηθεί για 250 χρόνια

Η κάψουλα έχει σχεδιαστεί από ανοξείδωτο ατσάλι με ελάχιστες ενώσεις για να αποτραπεί η εισροή υγρασίας.

Έχει σφραγιστεί μέσα σε μεταλλικό περίβλημα με επιπλέον στεγανοποίηση, ώστε να παραμείνει άθικτη μέχρι το 2276.

Ιστορική συνέχεια

Η παράδοση των αμερικανικών «time capsules» χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, με προηγούμενες κάψουλες να ανοίγονται μετά από 100 χρόνια ή να παραμένουν ακόμη σφραγισμένες όπως αυτή από τη διακοσιοστή επέτειο που εξακολουθεί να φυλάσσεται στα Εθνικά Αρχεία και αναμένεται να αποσφραγιστεί το 2076.

Ο στόχος της νέας κάψουλας είναι να προσφέρει μια αυθεντική εικόνα της Αμερικής του σήμερα στις μελλοντικές γενιές.

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