Βίντεο: 22χρονος ορκίστηκε με μια φιάλη στον ώμο - Ήθελε να τιμήσει τα 26 χρόνια σκληρής δουλειάς του πατέρα του

Μια φιάλη υγραερίου έγινε σύμβολο αγάπης και αναγνώρισης σε μια τελετή αποφοίτησης.

Οι στιγμές αποφοίτησης συνήθως είναι γεμάτες χαμόγελα, αγκαλιές, φωτογραφίες με το πτυχίο στο χέρι και περηφάνια για μια μεγάλη προσωπική επιτυχία. Για τον Λορέντζο Μονφαρντίνι, όμως, η συγκεκριμένη ημέρα δεν ήταν μόνο δική του. Ήταν ένας φόρος τιμής στον άνθρωπο που βρισκόταν πίσω από κάθε του βήμα.

Ο 22χρονος Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Παραγωγική Μηχανική στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ούρο Πρέτο, στο Μίνας Ζεράις, και όταν ήρθε η στιγμή να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο του έκανε κάτι που κανείς δεν περίμενε: κράτησε στους ώμους του μια φιάλη υγραερίου.

Δεν ήταν μια τυχαία επιλογή. Ήταν το σύμβολο μιας ολόκληρης οικογενειακής ιστορίας.

Η φιάλη που έκρυβε 26 χρόνια θυσίας

Η φιάλη υγραερίου αντιπροσώπευε την επαγγελματική διαδρομή του πατέρα του, Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι, ο οποίος εργάστηκε για 26 χρόνια στον εμπορικό τομέα εταιρείας υγραερίου.

Ο Λορέντζο θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει μπροστά σε συγγενείς, καθηγητές και συμφοιτητές πως πίσω από το δικό του πτυχίο υπήρχαν οι κόποι και οι θυσίες ενός ανθρώπου που εργάστηκε επί δεκαετίες για να στηρίξει την οικογένειά του.

Η ιδέα, μάλιστα, ξεκίνησε από μια οικογενειακή συζήτηση. Η μητέρα του ήταν εκείνη που πρότεινε να πάρει μαζί του τη φιάλη στην τελετή, καθώς αποτελούσε το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της δουλειάς του πατέρα του.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, ο νεαρός φαίνεται να ανεβαίνει στη σκηνή κρατώντας τη φιάλη στον ώμο του, ενώ σε άλλο σημείο τη σηκώνει ψηλά μπροστά στο κοινό, μετατρέποντας μια τυπική τελετή αποφοίτησης σε μια προσωπική στιγμή αναγνώρισης.

Ο ίδιος ολοκλήρωσε το πτυχίο του έπειτα από πέντε χρόνια σπουδών και περιέγραψε την πανεπιστημιακή του πορεία ως μια περίοδο γεμάτη μάθηση, προσπάθεια και εμπειρίες που τον διαμόρφωσαν.

Η ιστορία άρχισε να γίνεται viral μετά την τελετή του Νοεμβρίου 2024, όταν το βίντεο άρχισε να ταξιδεύει ξανά στα κοινωνικά δίκτυα σε διάφορες χώρες.

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