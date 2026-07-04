Βίντεο σοκ από την απαγωγή δημοσιογράφου στο Μεξικό: Βρέθηκε νεκρή, οκτώ συλλήψεις

Η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν εντοπίστηκε νεκρή 15 ημέρες μετά την απαγωγή της. Οκτώ συλλήψεις στο Μεξικό, ανάμεσά τους και τέσσερις αστυνομικοί.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουσμάν στο Μεξικό, καθώς οι αρχές της πολιτείας Βερακρούς επιβεβαίωσαν ότι η σορός της εντοπίστηκε περίπου 15 ημέρες μετά την απαγωγή της από το σπίτι της.

Η εξαφάνισή της είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία, ενώ βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν από την αρπαγή της. Στο υλικό, διάρκειας περίπου 35 δευτερολέπτων, διακρίνεται ένας κουκουλοφόρος να επιχειρεί να παραβιάσει την είσοδο της κατοικίας με λοστό, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται δεύτερος ένοπλος, ο οποίος σπάει την πόρτα με κλωτσιές και εισβάλλει στο εσωτερικό. Από εκείνο το σημείο και μετά η καταγραφή διακόπτεται.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Βερακρούς, η σορός της δημοσιογράφου βρέθηκε μέσα σε κατοικία και αναγνωρίστηκε επίσημα τις τελευταίες ημέρες.

Η Γκουσμάν διατηρούσε το δικό της ψηφιακό ενημερωτικό μέσο και μέσω ζωντανών μεταδόσεων στο Facebook κάλυπτε καθημερινά την επικαιρότητα στην περιοχή Ναντσιτάλ, μια κοινότητα περίπου 30.000 κατοίκων. Η πολιτεία της Βερακρούς συγκαταλέγεται διαχρονικά στις πλέον επικίνδυνες περιοχές του Μεξικού για τους ανθρώπους του Τύπου.

Οκτώ συλλήψεις - Κατηγορούνται και αστυνομικοί

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη οκτώ ατόμων, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Ανάμεσά τους βρίσκονται και τέσσερις άνδρες της δημοτικής αστυνομίας που υπηρετούσαν την περίοδο της απαγωγής.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί φέρονται να παρείχαν επιχειρησιακή υποστήριξη στην εγκληματική οργάνωση, προσφέροντας πόρους, τρόφιμα και υλικοτεχνική βοήθεια, διευκολύνοντας τη δράση της.

Η δολοφονία της Ροξάνα Γκουσμάν προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Η ειδική εισηγήτρια για την Ελευθερία της Έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε το έγκλημα και κάλεσε τις μεξικανικές αρχές να συνεχίσουν σε βάθος την έρευνα, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) επέκριναν τις αρχές για την αδυναμία προστασίας των λειτουργών του Τύπου και ζήτησαν εξηγήσεις για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως η δημοσιογράφος.

Το Μεξικό εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες παγκοσμίως για την άσκηση της δημοσιογραφίας. Σύμφωνα με στοιχεία των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν δολοφονηθεί στη χώρα από το 1994, ενώ μόνο στη Βερακρούς δύο ακόμη δημοσιογράφοι είχαν χάσει τη ζωή τους μέσα στην ίδια χρονιά.

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