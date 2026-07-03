«Ο θησαυρός του Αστερίξ και του Οβελίξ» βρέθηκε στη Γαλλία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν 40.000 αρχαία νομίσματα

Αρχαιολόγοι στη Γαλλία εντόπισαν τρία αγγεία με περίπου 40.000 νομίσματα του 3ου αιώνα μ.Χ. σε ανασκαφή στο Σενόν. Το σπάνιο εύρημα φωτίζει τη ζωή στη ρωμαϊκή εποχή.

Γάλλοι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν θησαυρό με 40.000 νομίσματα θαμμένα σε τρία αγγεία. Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη πραγματοποίησε ομάδα αρχαιολόγων στη γαλλική κοινότητα Σενόν (Senon), στη βορειοανατολική Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια προληπτικής ανασκαφής, πριν από την επέκταση ιδιωτικής κατοικίας, εντόπισαν τρία μεγάλα κεραμικά αγγεία που περιείχαν τα νομίσματα, τα οποία χρονολογούνται στον 3ο αιώνα μ.Χ. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε από το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Προληπτικής Αρχαιολογικής Έρευνας (INRAP).

Μια περιοχή με μακραίωνη ιστορία

Οι ανασκαφές κάλυψαν έκταση περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική εξέλιξη της περιοχής.

Πριν από τη ρωμαϊκή κατάκτηση, η περιοχή ανήκε στους Μεδιομάτρικους, έναν κελτικό λαό με πρωτεύουσα το Divodurum Mediomatricorum, τη σημερινή πόλη Μετς. Με την πάροδο του χρόνου, ο οικισμός εξελίχθηκε σε μια ακμάζουσα ρωμαϊκή πόλη, με λιθόστρωτους δρόμους, πέτρινες κατοικίες, συστήματα θέρμανσης και υπόγεια κελάρια.

Τα αγγεία λειτουργούσαν ως «οικιακές τράπεζες»

Σύμφωνα με τους ερευνητές του INRAP, τα νομίσματα δεν είχαν θαφτεί λόγω πολέμου ή φόβου λεηλασίας.

Τα κεραμικά αγγεία λειτουργούσαν ως μικρές «οικιακές τράπεζες». Ήταν θαμμένα σε μικρό βάθος, σχεδόν στο επίπεδο του εδάφους, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να μπορούν εύκολα να προσθέτουν ή να αφαιρούν χρήματα με την πάροδο του χρόνου. Τα περισσότερα νομίσματα φέρουν τις μορφές ηγεμόνων της Γαλατικής Αυτοκρατορίας, ενός κράτους που είχε αποσχιστεί προσωρινά από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατά τον 3ο αιώνα.

Δύο πυρκαγιές έθαψαν τον θησαυρό για αιώνες

Στις αρχές του 4ου αιώνα, μια μεγάλη πυρκαγιά κατέστρεψε ολοκληρωτικά τον οικισμό.

Οι κάτοικοι επιχείρησαν να ανοικοδομήσουν τα σπίτια τους χρησιμοποιώντας ό,τι είχε διασωθεί, όμως λίγα χρόνια αργότερα μια δεύτερη καταστροφική φωτιά τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν οριστικά την περιοχή. Η κατάρρευση των κτιρίων σκέπασε τα αγγεία με τα νομίσματα κάτω από τα ερείπια, όπου παρέμειναν θαμμένα για περισσότερους από δεκαέξι αιώνες.

Τα ευρήματα περνούν στο γαλλικό Δημόσιο

Μετά την ανακάλυψη, ο θησαυρός περιήλθε στην κυριότητα του γαλλικού Δημοσίου, προκειμένου να καθαριστεί, να συντηρηθεί και να μελετηθεί.

Παράλληλα, ολόκληρος ο χώρος της ανασκαφής καταγράφηκε με τρισδιάστατη σάρωση, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αρχείο της περιοχής, πριν το οικόπεδο επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του για να συνεχιστούν οι οικοδομικές εργασίες.

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