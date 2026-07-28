Ανακάλυψαν κάτι στην Αφροδίτη που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

Για χρόνια, οι επιστήμονες προσπάθησαν να αποδείξουν ότι επρόκειτο για σφάλμα μέτρησης ή δυσλειτουργία του οργάνου.

Κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί εντόπισαν οι επιστήμονες στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, ένα φαινόμενο που εξακολουθεί να προκαλεί απορίες στους αστρονόμους, περισσότερα από 15 χρόνια μετά την πρώτη παρατήρησή του.

Η ασυνήθιστη ανακάλυψη έγινε το 2010, όταν ερευνητές δοκίμαζαν ένα πειραματικό πολωσίμετρο στο Αστεροσκοπείο των Καναρίων Νήσων. Μέσα σε μόλις 36 λεπτά παρατήρησης, το όργανο κατέγραψε γιγαντιαίους ομόκεντρους δακτυλίους που κάλυπταν μεγάλο μέρος της φωτισμένης πλευράς της Αφροδίτης. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δακτύλιοι ήταν εντελώς αόρατοι με τις συμβατικές μεθόδους παρατήρησης.

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