Απίστευτη κομπίνα σε τράπεζα: Διευθυντής γέμισε το θησαυροφυλάκιο με χαρτονομίσματα «καρτούν»

Διευθυντής τραπεζικού καταστήματος στη Νότια Κορέα υπεξαίρεσε περίπου 45.000 δολάρια, αντικαθιστώντας γνήσια χαρτονομίσματα με παιδικά χαρτονομίσματα.

Ένας διευθυντής υποκαταστήματος της τράπεζας Saemaul Credit Union στη Γκιόνγκτζου, στην επαρχία Βόρειο Γκιόνγκσανγκ της Νότιας Κορέας, κατάφερε να υπεξαιρέσει περισσότερα από 70 εκατομμύρια γουόν (περίπου 45.000 δολάρια), αντικαθιστώντας γνήσια χαρτονομίσματα στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας με χαρτονομίσματα-παιχνίδια που απεικόνιζαν καρτουνίστικα ζώα.

Τα ψεύτικα χαρτονομίσματα έγιναν viral

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πρόσφατα από νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης. Ο διευθυντής φέρεται να ομολόγησε ότι αφαιρούσε χρηματικά ποσά από το θησαυροφυλάκιο και προσπαθούσε να καλύψει τα ίχνη του, αντικαθιστώντας τα γνήσια χαρτονομίσματα με απομιμήσεις.

Τη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν τα ίδια τα ψεύτικα χαρτονομίσματα, καθώς επρόκειτο για παιδικά χαρτονομίσματα που απεικόνιζαν καρτουνίστικες πάπιες, αρκούδες και άλλα ζώα αντί για τα κανονικά σχέδια των 50.000 γουόν. Φωτογραφίες και βίντεο των χαρτονομισμάτων κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν γρήγορα viral, προκαλώντας πλήθος χιουμοριστικών σχολίων από τους χρήστες.

Πώς κατάφερε να εξαπατήσει την τράπεζα

Παρότι τα ψεύτικα χαρτονομίσματα ήταν εμφανώς διαφορετικά από τα γνήσια, ο διευθυντής φέρεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι κανείς δεν πραγματοποιούσε ουσιαστικό έλεγχο στο θησαυροφυλάκιο.

Σύμφωνα με την Chosun Daily, επρόκειτο για ένα πολύ μικρό τραπεζικό κατάστημα με ελάχιστους υπαλλήλους. Ο ίδιος είχε αναλάβει προσωπικά την καθημερινή κατάθεση των χρημάτων εκεί. Κάθε φορά που έμπαινε στον χώρο, αντικαθιστούσε μέρος των πραγματικών χαρτονομισμάτων με τα χαρτονομίσματα-παιχνίδια, τα οποία φέρεται να είχε αγοράσει μέσω διαδικτύου.

Η έρευνα και η απόλυση

Δεν έχει γίνει γνωστό για πόσο χρονικό διάστημα συνεχιζόταν η υπεξαίρεση. Ωστόσο, κάποια στιγμή ένας άλλος υπάλληλος ανέφερε την ασυνήθιστη συμπεριφορά του διευθυντή στη διοίκηση, με αποτέλεσμα η Saemaul Credit Union να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν γρήγορα τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η τράπεζα δεν ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, επιλέγοντας να διαχειριστεί την υπόθεση εσωτερικά. Σε ανακοίνωσή της, η Saemaul Credit Union γνωστοποίησε ότι ο υπεύθυνος διευθυντής απολύθηκε, επέστρεψε τα χρήματα που είχε υπεξαιρέσει και η τράπεζα θεωρεί πλέον την υπόθεση λήξασα.

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