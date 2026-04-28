Απόκοσμες εικόνες στην Ινδία: Ξέθαψε την αδελφή του και την πήγε στην τράπεζα για να αποδείξει τον θάνατό της (vid)

Ινδός ξέθαψε το πτώμα της αδελφής του και το μετέφερε σε τράπεζα για να αποδείξει πως είναι νεκρή, με κάμερες να καταγράφουν το απόκοσμο περιστατικό.

Ανδρας που ζει σε αγροτική περιοχή της Ινδίας, λόγω της αδυναμίας του να εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου για την αδελφή του, προχώρησε σε μια ακραία πράξη, ξεθάβοντας τα λείψανά της και μεταφέροντας τα σε υποκατάστημα της Overseas Bank για να αποδείξει ότι η γυναίκα δεν βρίσκεται πια στη ζωή.

Ο Τζίτου Μούντα, μέλος φυλής στο κρατίδιο Οντίσα της ανατολικής Ινδίας, μετέβη την περασμένη Δευτέρα (27/4) στην τράπεζα με σκοπό να κάνει ανάληψη των χρημάτων που υπήρχαν στον λογαριασμό της θανούσης.

Το ποσό ανερχόταν σε 20.000 ρουπίες, δηλαδή περίπου 180 ευρώ. Ωστόσο, οι υπάλληλοι του εξήγησαν ότι η ανάληψη από τρίτο πρόσωπο είναι αδύνατη χωρίς τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα και αποδείξεις.

#Odisha | A #tribal man unearthed his dead #sister's #skeleton and staged protest in front of a rural bank with the skeleton to get back her deposited money. According to the police, the man went to the bank to withdraw the amount from his sister's account. But the bank official… pic.twitter.com/JTKuxpLKqO April 28, 2026

Σοκαρίστηκαν οι κάτοικοι της περιοχής με την απόκοσμη εικόνα

Εξοργισμένος από την άρνηση και το πρόσχημα της έλλειψης πιστοποιητικού θανάτου, ο Μούντα επέστρεψε λίγο αργότερα στην τράπεζα κουβαλώντας στον ώμο του τα λείψανα της αδελφής του, η οποία είχε ταφεί λίγες ημέρες νωρίτερα.

A man in Odisha dug up his deceased sister’s grave and brought her skeleton to the bank Just to prove she had died.



He had been trying to withdraw ₹20,000 from her account, but bank officials kept insisting he bring the account holder in person. Despite repeatedly telling them… pic.twitter.com/hICEqwvPFu April 28, 2026

Πλάνα από ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα κατέγραψαν τον άνδρα να μεταφέρει το πτώμα, το οποίο ήταν εν μέρει τυλιγμένο σε πλαστικό σάκο, προκαλώντας σοκ στους παρευρισκόμενους και τους κατοίκους της περιοχής.

Η Overseas Bank χαρακτήρισε την κατάσταση «αλγεινή», αποδίδοντας το συμβάν στην άρνηση του άνδρα να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι δήλωσαν πως το αίτημά του θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα μόλις προσκομιστεί το επίσημο έγγραφο.

