Τρέλανε κόσμο η 92χρονη Ρουβίτσα: «Ήρθα κρυφά στη συναυλία μόνο για σένα», είπε στον Σάκη (vid)
Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του φετινού καλοκαιριού εκτυλίχθηκε στη συναυλία του Σάκη Ρουβά στο Ίλιον το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, με πρωταγωνίστρια μια 92χρονη θαυμάστριά του, η οποία κατάφερε να συγκινήσει τόσο τον ίδιο όσο και το κοινό.
Η κυρία Κατερίνα βρισκόταν στην πρώτη σειρά όταν ο τραγουδιστής την πρόσεξε ανάμεσα στους θεατές. Σταμάτησε για λίγο το πρόγραμμά του, την πλησίασε και της έδωσε το μικρόφωνο για να μιλήσει, χωρίς να φαντάζεται τι θα ακολουθούσε.
«Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει. Ήρθα κρυφά. Ήρθα για σένα», είπε χαμογελώντας η ηλικιωμένη γυναίκα, αποκαλύπτοντας ότι μένει πολύ κοντά στον χώρο της συναυλίας και αποφάσισε να βρεθεί εκεί χωρίς να ενημερώσει τους δικούς της ανθρώπους.
«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ»
Η αυθόρμητη εξομολόγηση της 92χρονης προκάλεσε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου, ενώ ο Σάκης Ρουβάς δεν έκρυψε τη συγκίνησή του.
«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ», είπε χαμογελώντας, προσφέροντάς της ένα μπουκαλάκι νερό.
Η κυρία Κατερίνα συνέχισε λέγοντας πως έχει τρία παιδιά, έξι εγγόνια και δύο δισέγγονα, ενώ έκλεισε την κουβέντα τους με μια φράση που συγκίνησε ακόμη περισσότερο όσους βρίσκονταν στη συναυλία. «Είμαι ευτυχισμένη», είπε, με τον τραγουδιστή να την ακούει χαμογελώντας.
Η κίνηση που χειροκρότησε το κοινό
Λίγο πριν επιστρέψει στο πρόγραμμά του, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε την 92χρονη και τη φίλησε, σε μια κίνηση που προκάλεσε παρατεταμένο χειροκρότημα από τους θεατές.
Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε λίγες ώρες άρχισε να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να κάνουν λόγο για μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές των τελευταίων συναυλιών του δημοφιλούς τραγουδιστή.
@eyhasteri1 Η ρουβιτσα ζει το όνειρο της❤️@Sakis Rouvas #sakisrouvas #ilion#fy #forupage ♬ πρωτότυπος ήχος - ℰ𝓋ℴ𝓊𝓁𝒶🤍❤️
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