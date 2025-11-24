Σοκαριστικό ατύχημα για τον Σάκη Ρουβά: Η στιγμή της πτώσης του από πλατφόρμα στη σκηνή (vid)

Ο Σάκης Ρουβάς είχε μια σοκαριστική πτώση κατά την διάρκεια εντυπωσιακής χορογραφίας.

Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχε ο Σάκης Ρουβάς το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στο Enastron όπου εμφανίζεται με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής χορογραφίας για το τραγούδι «Άντεξα», ο απόλυτος σταρ και η χορεύτριά του βρέθηκαν ξαφνικά στο έδαφος, πέφτοντας από την ειδική κατασκευή στην οποία ήταν ξαπλωμένοι.

Η πτώση ήταν τόσο απότομη και δυνατή που για λίγα δευτερόλεπτα το κοινό πάγωσε, ενώ ο πυκνός καπνός από το εφέ του ξηρού πάγου έκρυβε το τι είχε συμβεί ακριβώς. Ευτυχώς ο Σάκης Ρουβάς δεν τραυματίστηκε από την πτώση και συνέχισε το πρόγραμμά του απτόητος.

«Ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Έπεσε με δύναμη, φοβηθήκαμε ότι είχε χτυπήσει άσχημα», ανέφερε θαμώνας του μαγαζιού, περιγράφοντας τη στιγμή που το κοινό δεν ήξερε αν έπρεπε να χειροκροτήσει, να φωνάξει ή να περιμένει σε σιωπή.

Ο Σάκης Ρουβάς παρά την δυνατή πτώση, σηκώθηκε και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμα χωρίς να αφήσει το περιστατικό να τον επηρεάσει.

