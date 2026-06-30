Βιολέτα Ίκαρη και Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης ενώνουν «Ρίζες & Ρεύματα»

Το νέο τους τραγούδι γεφυρώνει μνήμη, καταγωγή και αναζήτηση με συγκίνηση.

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης και η Βιολέτα Ίκαρη συναντιούνται για πρώτη φορά δισκογραφικά στο νέο τραγούδι «Ρίζες & Ρεύματα». Μια μουσική σύμπραξη που γεφυρώνει τη μνήμη με το παρόν, την καταγωγή με την αναζήτηση, φωτίζοντας παράλληλα τη διαρκή σχέση ανάμεσα σε όλα όσα μας θεμελιώνουν, αλλά και σε αυτά που μας οδηγούν σε νέες διαδρομές.



Η συνεργασία τους, ωστόσο, δεν ξεκινά εδώ. Από το φθινόπωρο του 2025 έχουν αρχίσει να συμπράττουν καλλιτεχνικά, με κοινές εμφανίσεις που έχουν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Ελλάδα. Φέτος, για πρώτη φορά, ξεκινούν και κοινή καλοκαιρινή περιοδεία, επιβεβαιώνοντας τη χημεία τους στη σκηνή. Μέσα από αυτή τη διαδρομή γεννήθηκε και η ιδέα για τη δημιουργία ενός τραγουδιού που θα ερμηνεύουν μαζί και θα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στα live τους.



Με στίχους βαθιά ποιητικούς και μια μελωδία που αντλεί στοιχεία από τη σύγχρονη ελληνική τραγουδοποιία, το "Ρίζες & Ρεύματα" αφηγείται την αέναη πορεία του ανθρώπου από τις ρίζες στην εξέλιξη. Μιλά για τους δεσμούς, τις "αόρατες κλωστές" , που μας ενώνουν με τους τόπους, τους ανθρώπους και τις ιστορίες που κουβαλάμε μέσα μας, αλλά και για εκείνα τα "ρεύματα" της ζωής που μας μετακινούν, μας δοκιμάζουν και τελικά μας μεταμορφώνουν.



Οι δύο τραγουδιστές ενώνουν τις φωνές τους σε έναν ουσιαστικό μουσικό διάλογο, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική και συγκινητική ερμηνεία γεμάτη αλήθεια.



Το «Ρίζες & Ρεύματα», σε στίχους και μουσική του Γιώργου Νικηφόρου Ζερβάκη, συνοδεύεται από επίσημο μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Συλβέστρου.