Savina: Την ακολουθούμε με «Μάτια Κλειστά»

Η χιπ χοπ/ποπ καλλιτέχνιδα τραγουδά «Μάτια Κλειστά», σε παραγωγή Blk Cld, Vampq. Την ακολουθούμε και την ακούμε.

Ο τίτλος του άρθρου θα μπορούσε να είναι Savina, την ακούμε με «Μάτια Κλειστά». Και τα δύο σωστά είναι. Και η Savina είναι εξαιρετική τραγουδίστρια, καλλιτέχνιδα. Και πολύ καλό παιδί. Και ξέρετε τι άλλο είναι σωστό, δηλαδή αληθινό; Η αγάπη της για τη μουσική. Η λατρεία της γι’ αυτήν και η γενναιόδωρη έκφρασή της τη χαρακτηρίζουν και πάντα υποδέχεται το νέο δημιούργημα με τη χαρά μικρού παιδιού. Υπάρχει αγνή και αθώα προσέγγιση και αυτό είναι σπάνιο και την κάνει ακόμα πιο συμπαθητική. Η διάθεσή της περνάει στη δημιουργία της, στη φωνή της, στο καλλιτεχνικό της είναι.

Το «Μάτια Κλειστά» σε αναγκάζει να το παίζεις σε λούπα. Και όσο πατάς το repeat, τόσο γεμίζει φως ο χώρος και ο κόσμος σου. Η μουσική ρέει και νιώθεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε ξεσηκώνει και σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Ναι, η Savina αυτό κάνει και όταν της έρχονται τα κατάλληλα κομμάτια, δεν αφήνει στιγμή να πάει χαμένη. Τα δίνει όλα και σου θυμίζει ότι είναι ωραίο να είσαι εδώ και να προσπαθείς να κάνει τον κόσμο σου λίγο καλύτερο. Δεν χρειάζονται και πολλά… Κλείστε τα μάτια και αφεθείτε στο νέο σινγκλ, στη Savina.

Της ταιριάζει



Το νέο τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στη Savina. Ανεβαστικό, γρήγορο και με ένα απέραντο, ζεστό, έδαφος να απλώσει τη φωνή της. Οι φωνητικές, ερμηνευτικές της δυνατότητες είναι πολλές. Ψίθυροι, σταθερότητα, ελεγχόμενες εντάσεις και ελιγμοί που κάνουν τη φωνή της να «πατά» σωστά σε κάθε μπιτ. Ακολουθεί τον ρυθμό και μετά τον κάνει ένα με τον εαυτό της, με το σώμα και τη σκέψη της και το κομμάτι αποκτά περισσότερη φρεσκάδα, ενέργεια. Δημιουργεί μια πολύχρωμη ατμόσφαιρα που δεν σταματά παρά μόνο όταν τελειώσει το τραγούδι και αυτό όχι πάντα. Υπάρχουν στιγμές που η μελωδία, οι ήχοι, οι πρώτες φωνές, οι δεύτερες, θα συνεχίσουν να παίζουν στο μυαλό του ακροατή.

Το «Μάτια Κλειστά» είναι σαγηνευτικό και έχει μια διάσταση που ξεπερνά το σκληρό τώρα, το αβάσταχτο σήμερα. Μοιάζει σαν κομμάτι του παρελθόντος, του μέλλοντος, που ξεστράτισε και βρήκε το κουρασμένο παρόν μας. Η ανεμελιά και η εύθυμη νοσταλγία, η ελπιδοφόρα προσδοκία του σε αρπάζουν και σε κάνουν να κρατάς για πάντα τα χαμόγελα που βρίσκει στον δρόμο σου. Εξάλλου, όταν κλείνεις τα μάτια βλέπεις και ζεις αυτό που θες και αυτό είναι πάντα όμορφο, λεπτό, ευαίσθητο, τρυφερό και δυνατό.

Οι δημιουργοί Blk Cld, Vampq



Το «Μάτια Κλειστά» φτιάχτηκε από τους Blk Cld, Vampq και είναι τόσο συμβατό με τη Savina! Το κομμάτι χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια, ρομαντισμό και έναν εκστατικό, εσωτερικό, ρυθμό. Η ατμόσφαιρα είναι αυτή που συναντά την ώρα που σουρουπώνει η μέρα και όλα μοιάζουν κοντινά και τόσο μακρινά. Μια εύθραυστη αισιοδοξία διαπερνά τον ρυθμό και τις αέρινες dance μελωδίες.

Η Savina κάνει μοναδικό το κομμάτι και του δίνει αμέσως ταυτότητα, το κάνει δικό της και αυτό είναι μεγάλη κατάκτηση. Η αγάπη της για το δημιούργημα των Blk Cld, Vampq ακούγεται, φαίνεται και είναι αυτή που κάνει ακόμα πιο γερές τις βάσεις του. Η χιπ χοπ/ποπ καλλιτέχνιδα κινείται σαν τη νεράιδα εδώ και μας αρέσει. Μέχρι τώρα μας έχει δώσει αρκετά σινγκλ και πλέον περιμένουμε το πρώτο της EP με μεγάλο ενδιαφέρον.

