«Hug the sun»: Φτιάξε ξανά τον ήλιο!

Οι Remade κερδίζουν την προσοχή μας με το τελευταίο τους άλμπουμ, το «Hug the sun».

Φτιάξε έναν ήλιο σαν αυτούς, αυτούς που φωτίζουν και δεν σου καίνε το κορμί. Φτιάξε ένα υπέρλαμπρο άστρο και κάρφωσέ το στον ουρανό, στην κόρη του ματιού, στα μαλλιά. Φτιάξε ένα μεταλλικό φως που θα αντανακλά την αλήθεια, το πάθος και τη δίψα του απλού ανθρώπου για ζωή, δημιουργία, συνεργασία. Φτιάξε έναν τόπο που καίγονται οι μαύροι σταυροί και ανθίζουν ηλιοτρόπια και, ελιές και θυμάρι. Φτιάξε μια γωνιά που έχει ηλιακές ακτίνες για δοκάρια στήριξης και χρυσές γραμμές για θεμέλια. Φτιάξε μια παρέα που δεν σβήνει τα πάθη, τους καημούς και τις εμπνεύσεις της και τα κρεμά στις κιθάρες και στις φωνές της.

Κι αν όλα τα προηγούμενα δεν αρκούν, τότε πάρε φόρα και πέσε μια χίλια στην άβυσσο του ουρανού και αγκάλιασε στον ήλιο. Πες το στα ελληνικά, πες το αγγλικά, πες το με μια φωνή που ενώνει φθόγγους και συναισθήματα που κάνουν το τοπικό παγκόσμιο. Πες το με τον απόηχο του χρόνου και με τη λεπτομέρειά του που μένει και επιμένει να χρωματίζει το γκρίζο σήμερα. Πες το με όλη σου τη δύναμη, με την έντιμη προσπάθειά σου και ό,τι γίνει. Αν μπορείς φτιάξε ξανά τον κόσμο (σου) και βάλε του μουσική, βάλε τον δίσκο «Hug the sun», των Remade.

Ατμόσφαιρα «χειροποίητη»



Το νέο άλμπουμ των Remade έχει την εικόνα και την αίσθηση του…remade! Εκεί που λες ότι τα ίδια υλικά, το ίδιο δημιούργημα θα φτιάξουν, εκεί είναι που μπαίνουν οι λεπτομέρειες, οι αφανείς φωτεινές στιγμές που κάνουν τον δίσκο άξιο για ακρόαση και λόγο. Μια λεπτή μουσική γραμμή, μια εύθραυστη φωνή, ένα «σπάσιμο» φωνητικό που δίνει βάθος στο πεδίο του κομματιού και μια ατμόσφαιρα «χειροποίητη», νοσταλγική, προσωπική… Αυτό το γρέζι στη φωνή και η σημερινή ηχητική εικόνα που θυμίζει τις παλιές καλές εποχές που έλεγες το ροκ δεν πεθαίνει, το ακούς κουφάλα νεκροθάφτη, το ακούς;

Εδώ η φάση είναι φτιαγμένη πάνω σε DIY πνεύμα και indie rock/pop έκφραση-απεύθυνση. Κοιτάξτε τώρα πού πάει το μυαλό μας: αυτοί οι τυπάδες από Χαλκίδα δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν κι άλλα πράγματα πάνω στο δικό τους ηλεκτρισμένο μουσικό σύνολο. Αν οι κιθάρες ήταν ακόμα πιο «πειραγμένες» θα τους βλέπαμε και στον χώρο του hard rock, ακόμα και του μέταλ! Είναι αυτή η προοπτική που φτιάγνουν. Εκεί που ακούς και λες ότι βγήκαν από τις γειτονιές του Λονδίνου, εκεί λες ότι θα μπορούσε να πλησιάσουν τη θηριώδη ομιλία των μεταλάδων. Οι Remade δείχνουν ικανοί να ισορροπήσουν σε πολλά και μέχρι στιγμής τα καταφέρνουν.

Να περνάς καλά με τη μουσική και μόνο



Το άλμπουμ αποτελείται από δέκα τραγούδια και αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η καλά οργανωμένη σύνθεση των κομματιών. Κάθε όργανο, κρουστό (ντραμς), έγχορδο (κιθάρες), ακούγεται πεντακάθαρα και η φωνή που βγαίνει δείχνει αμέσως το εύρος και την προσαρμοστικότητά της. Ακούς όχι μόνο τις καλά σχηματισμένες μελωδίες, τον ηλεκτρισμό στην ατμόσφαιρα και τη συγκρατημένη δύναμη των μουσικών, αλλά και το ταξίδι, τον χώρο που δημιουργεί η φωνή.

Οι Remade στο «Hug the sun» δίνουν την ομορφιά του αποφασιστικού πνεύματος, την άγρια διάθεση αλλά και την χαλαρή, φευγάτη, νοσταλγική και υπόγεια εύθυμη κατάσταση του ανθρώπου που δεν θέλει να βαλτώσει. To «Hug the sun» έχει οικειότητα και αμεσότητα που σε κάνει να επιστρέφεις στα 00’s και να έρχεσαι στο ήχο του σήμερα με vintage διάθεση. Αυτόν τον δίσκο αξίζει να τον ακούσετε για να διασκεδάσετε και να θυμηθείτε πώς είναι να περνάς καλά με τη μουσική και μόνο.

*Οι Remade σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

