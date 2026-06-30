Θρίλερ στο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε σορός στο καμένο δάσος

Τραγωδία στη μεγάλη πυρκαγιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης με τον εντοπισμό μιας σορού. Μήνυμα του 112 διέταξε την άμεση εκκένωση του οικισμού της Λητής.

Τραγική τροπή πήρε η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, καθώς εντός της καμένης δασικής έκτασης εντοπίστηκε σορός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διενεργούν έρευνα για την ταυτοποίηση του θύματος, καθώς και για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες το άτομο βρέθηκε στην περιοχή.

Εκκένωση της Λητής μέσω του 112



Λόγω της επικικότητας της κατάστασης και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, λίγο πριν από τις 17:00 ενεργοποιήθηκε το 112, στέλνοντας μήνυμα για την άμεση εκκένωση του οικισμού της Λητής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Συνολικά επιχειρούν 57 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Οι κάτοικοι κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς ασφαλή κατεύθυνση ακολουθώντας τις υποδείξεις των Αρχών, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα προκειμένου όσοι βρίσκονται κοντά στο μέτωπο να παραμένουν σε ετοιμότητα.

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά



Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 σε αγροτική έκταση με καλάμια και σιτηρά στο Δερβένι. Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, οι φλόγες επεκτάθηκαν ταχύτατα σε χαμηλή βλάστηση, δυσχεραίνοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρεί μια μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία ενισχύεται συνεχώς:

57 πυροσβέστες με 15 οχήματα.

2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ.

5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν περιοδικές ρίψεις νερού από αέρος.

Σημαντική συνδρομή παρέχουν εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Παράλληλα με τη μάχη της κατάσβεσης, οι αρχές ασφαλείας συλλέγουν στοιχεία από την καμένη περιοχή και εξετάζουν μαρτυρίες προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση της σορού. Ερευνάται αν ο θάνατος συνδέεται άμεσα με τη φωτιά ή αν προϋπήρχαν άλλες συνθήκες.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Απόλυτη προτεραιότητα των Αρχών είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ο περιορισμός του μετώπου πριν από τη δύση του ηλίου, οπότε και θα σταματήσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

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