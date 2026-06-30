Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγούδησε ξαφνικά στον δρόμο - Έκπληκτοι τουρίστες τον αποθέωσαν

Απρόσμενη εμφάνιση του Ρόμπι Γουίλιαμς στο κέντρο της Σεβίλλης: τραγούδησε με μουσικό του δρόμου, λίγες ώρες πριν τη συναυλία του στο Iconica Santalucía Sevilla Fest.

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο κέντρο της Σεβίλλης, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη του συναυλία, προκαλώντας ενθουσιασμό σε ντόπιους και τουρίστες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης βρίσκεται στην πόλη της Ανδαλουσίας στο πλαίσιο της εμφάνισής του στο Iconica Santalucía Sevilla Fest και το πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας του. Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (29/6) αποφάσισε να κάνει μια χαλαρή βόλτα στο ιστορικό κέντρο.

Στην περιοχή Σάντα Μαρία λα Μπλάνκα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς συνάντησε έναν μουσικό του δρόμου που έπαιζε για περαστικούς. Όταν άκουσε ένα από τα τραγούδια του να ηχεί από την κιθάρα, πλησίασε αυθόρμητα το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί του.

Το σκηνικό προκάλεσε ενθουσιασμό στο πλήθος, με τουρίστες και περαστικούς να καταγράφουν τη στιγμή με τα κινητά τους και να συμμετέχουν τραγουδώντας.

Η συναυλία στη Σεβίλλη

Ο καλλιτέχνης εμφανίζεται απόψε (30/6) στο πλαίσιο του Iconica Santalucía Sevilla Fest, στη μοναδική του εμφάνιση στην Ανδαλουσία, στο πλαίσιο της περιοδείας «Long90's Tour».

Στη συναυλία αναμένεται να ερμηνεύσει κομμάτια από το άλμπουμ που τον καθιέρωσε διεθνώς, Life Thru A Lens, καθώς και νέο υλικό από το πρόσφατο project του με τίτλο Britpop, αφιερωμένο στη μουσική αισθητική της δεκαετίας του '90.

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