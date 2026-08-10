Ζεντάγια: Η χρονιά της μόλις έγινε ακόμα καλύτερη - Οι δύο ταινίες που την έφεραν στην κορυφή του box office

Η Ζεντάγια ζει την πιο επιτυχημένη κινηματογραφική χρονιά της καριέρας της, με δύο blockbuster να ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, την ίδια στιγμή που το “Dune: Part Three” δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στις αίθουσες.

Αν υπάρχει μία celebrity του Χόλιγουντ που μπορεί δικαίως να πει, ότι το 2026 είναι η χρονιά της, αυτή είναι η Ζεντάγια. Η ηθοποιός συμμετέχει σε δύο από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, οι οποίες έχουν πλέον περάσει το εντυπωσιακό όριο του 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Και το καλύτερο; Η κινηματογραφική πορεία της για φέτος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η Ζεντάγια συμμετέχει τόσο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν όσο και στο «Spider-Man: Brand New Day», δύο ταινίες που έχουν εξελιχθεί σε τεράστιες εμπορικές επιτυχίες. Μάλιστα, η δεύτερη έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή του παγκόσμιου box office για το 2026, ξεπερνώντας το 1,18 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του.

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