Ζευγάρι βγήκε στη «σύνταξη» στα 44 του χρόνια: Πώς τα κατάφερε

Ζευγάρι από τη Δανία κατάφερε να σταματήσει να εργάζεται στα 44 του χρόνια, ακολουθώντας για περισσότερο από μια δεκαετία ένα αυστηρό σχέδιο αποταμίευσης και επενδύσεων.

Αυτό που για πολλούς θεωρείται προνόμιο των εκατομμυριούχων, για ένα ζευγάρι από την πόλη Μπάλερουπ της Δανίας έγινε πραγματικότητα χάρη σε μια απόφαση που πήραν πριν από περίπου δώδεκα χρόνια. Να βάλουν στην άκρη το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους και να επενδύσουν συστηματικά με στόχο να αποκτήσουν την ελευθερία να ζουν χωρίς να εξαρτώνται από έναν μισθό.

Οι δύο σύζυγοι κατάφεραν να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας σε ηλικία μόλις 44 ετών, εφαρμόζοντας στην πράξη τη φιλοσοφία FIRE (Financial Independence, Retire Early), ένα οικονομικό μοντέλο που έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση που άλλαξε τα πάντα

Το σχέδιό τους βασίστηκε σε έναν απλό αλλά απαιτητικό κανόνα: να αποταμιεύουν περίπου το 65% των μηνιαίων εισοδημάτων τους και να το επενδύουν αμέσως. Όπως εξηγούν, κάθε φορά που πληρώνονταν, το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μεταφερόταν αυτόματα σε επενδυτικούς λογαριασμούς, σαν να επρόκειτο για έναν υποχρεωτικό λογαριασμό που έπρεπε να πληρωθεί.

Για να το πετύχουν, χρειάστηκε να αλλάξουν σημαντικά την καθημερινότητά τους. Μετακόμισαν σε μικρότερο σπίτι, άφησαν το αυτοκίνητο και άρχισαν να χρησιμοποιούν ποδήλατα για τις μετακινήσεις τους, περιόρισαν τις περιττές αγορές και υιοθέτησαν μια πιο λιτή προσέγγιση στην κατανάλωση.

Παρά τις θυσίες, επιμένουν ότι δεν ένιωσαν ποτέ πως στερούνταν πράγματα που είχαν πραγματική αξία. Αντίθετα, θεωρούσαν πως αντάλλασσαν κάποιες ανέσεις του παρόντος με πολύ περισσότερη ελευθερία στο μέλλον.

Το μυστικό δεν ήταν μόνο η αποταμίευση

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι επενδύσεις. Το ζευγάρι τοποθετούσε τα χρήματά του κυρίως σε παγκόσμια index funds χαμηλού κόστους και σε μετοχές μεγάλων εταιρειών που προσφέρουν σταθερά μερίσματα. Τα κέρδη και τα μερίσματα επανεπενδύονταν συνεχώς, επιτρέποντας στο φαινόμενο του ανατοκισμού να αυξάνει χρόνο με τον χρόνο το συνολικό κεφάλαιο.

Ύστερα από δώδεκα χρόνια, το χαρτοφυλάκιό τους είχε φτάσει σε σημείο να παράγει αρκετά παθητικά εισοδήματα ώστε να καλύπτει όλα τα έξοδά τους χωρίς να χρειάζεται να εργάζονται.

Σήμερα δεν ζουν πουλώντας τις επενδύσεις τους, αλλά από τα έσοδα που αυτές παράγουν. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, οι δαπάνες τους εξακολουθούν να είναι χαμηλότερες από τα χρήματα που εισπράττουν, γεγονός που επιτρέπει στην περιουσία τους να συνεχίζει να αυξάνεται.

Πλέον αφιερώνουν τον χρόνο τους σε προσωπικά ενδιαφέροντα, δραστηριότητες στο σπίτι και ταξίδια χωρίς αυστηρό προγραμματισμό. Όπως λένε χαρακτηριστικά, ο βασικός τους στόχος δεν ήταν να γίνουν πλούσιοι, αλλά «να γίνουν ιδιοκτήτες του χρόνου τους».,

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