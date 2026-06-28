Το λάθος ενός καπετάνιου γκρέμισε γέφυρα 900 μέτρων και χώρισε μια ολόκληρη πόλη στα δύο για χρόνια

Η σύγκρουση ενός φορτηγού πλοίου με γέφυρα άφησε νεκρούς, βύθισε το ίδιο το σκάφος και απομόνωσε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους για περισσότερα από δύο χρόνια.

Η νύχτα της 5ης Ιανουαρίου 1975 έμελλε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη των κατοίκων της Τασμανίας ως μία από τις πιο δραματικές στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της Αυστραλίας. Ένα φαινομενικά συνηθισμένο ταξίδι ενός φορτηγού πλοίου μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε τραγωδία που κόστισε ζωές και άλλαξε για χρόνια την καθημερινότητα μιας ολόκληρης πόλης.

Το φορτηγό πλοίο Lake Illawarra, βάρους περίπου 10.000 τόνων, κινούνταν στον ποταμό Ντέρουεντ όταν, εξαιτίας λανθασμένου χειρισμού, βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε στους πυλώνες της γέφυρας Tasman, της βασικής οδικής σύνδεσης της Χόμπαρτ με τα ανατολικά προάστια.

Η καταστροφική σύγκρουση

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε καταστροφική. Τμήματα της γέφυρας μήκους άνω των 900 μέτρων κατέρρευσαν σχεδόν ακαριαία. Μεγάλα κομμάτια του οδοστρώματος έπεσαν πάνω στο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε, ενώ αυτοκίνητα που κινούνταν εκείνη τη στιγμή βρέθηκαν ξαφνικά στο κενό.

Ορισμένα οχήματα έπεσαν από ύψος περίπου 45 μέτρων στα νερά του ποταμού. Άλλα σταμάτησαν κυριολεκτικά στο χείλος της καταστροφής. Ανάμεσά τους και το αυτοκίνητο της οικογένειας Μάνλεϊ, που σώθηκε από θαύμα όταν το όχημά της έμεινε κρεμασμένο στην άκρη της κατεστραμμένης γέφυρας.

Ο τελικός απολογισμός ήταν τραγικός. Πέντε οδηγοί και επτά μέλη του πληρώματος έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι εικόνες από τα οχήματα που κρέμονταν στο σκοτάδι έγιναν σύμβολο της καταστροφής σε ολόκληρη τη χώρα.

Μια πόλη κομμένη στα δύο

Οι συνέπειες όμως δεν περιορίστηκαν στη νύχτα του δυστυχήματος. Η γέφυρα Tasman αποτελούσε τον βασικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη Χόμπαρτ και την περιοχή Κλάρενς. Με την κατάρρευσή της, περίπου 100.000 κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα.

Μετακινήσεις που διαρκούσαν λίγα λεπτά μετατράπηκαν σε πολύωρες διαδρομές. Η πρόσβαση σε νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και θέσεις εργασίας έγινε εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η τοπική οικονομία δέχθηκε ισχυρό πλήγμα.

Στην περιοχή Κλάρενς καταγράφηκε αύξηση της ανεργίας, αλλά και κοινωνικά προβλήματα που συνδέθηκαν με την απομόνωση και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Για πολλούς κατοίκους, η κατάρρευση της γέφυρας σήμαινε ότι η πόλη είχε ουσιαστικά χωριστεί στα δύο.

Η επιστροφή στην κανονικότητα

Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν λίγους μήνες αργότερα με τη χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Αυστραλίας. Παράλληλα κατασκευάστηκε προσωρινή γέφυρα δύο λωρίδων ώστε να αποκατασταθεί στοιχειωδώς η σύνδεση των δύο πλευρών.

Η πλήρης ανακατασκευή ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1977, περισσότερο από δύο χρόνια μετά την καταστροφή. Το νέο έργο ενσωμάτωνε βελτιωμένα μέτρα ασφαλείας και διαφορετικό σχεδιασμό κυκλοφορίας, ενώ ακολούθησαν σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς ναυσιπλοΐας.

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