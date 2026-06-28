Γαλλία: Πάνω από 1.000 νεκροί από τον καύσωνα - Συναγερμός σε πολλές περιοχές

Η Γαλλία καταγράφει περισσότερους από 1.000 θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί.

Τραγικό είναι το αποτύπωμα του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, καθώς στη Γαλλία οι αρχές έχουν καταγράψει περισσότερους από 1.000 θανάτους που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες, προειδοποιώντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερος.

Σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας, τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά, καθώς αναμένονται επιπλέον δεδομένα από οίκους ευγηρίας και άλλες δομές φροντίδας, γεγονός που μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τον αριθμό των θυμάτων.

Οι περισσότεροι νεκροί είναι ηλικιωμένοι

Η πλειονότητα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους είναι άνω των 65 ετών, ωστόσο οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις του καύσωνα αφορούν όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες της ακραίας ζέστης στην ανθρώπινη υγεία μπορεί να συνεχιστούν για έως και δέκα ημέρες μετά την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

«Δεν έχει τελειώσει ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποχωρεί η ζέστη, αλλά όχι ο κίνδυνος

Αν και το κύμα καύσωνα μετακινείται πλέον ανατολικότερα και οι θερμοκρασίες έχουν αρχίσει να υποχωρούν στο μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας, αρκετές περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να επιβαρύνουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Το ισχυρότερο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη

Το κύμα καύσωνα που ξεκίνησε στις 20 Ιουνίου θεωρείται, σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμήσεις, το εντονότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις σε πολλές χώρες, με προβλήματα στην ηλεκτροπαραγωγή, ζημιές σε υποδομές και αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη αποτελεί την ήπειρο όπου η κλιματική αλλαγή εξελίσσεται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων.

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