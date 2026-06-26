Αργεντινός χτίζει σπίτια από πηλό με 3D εκτυπωτή μέσα σε λίγες μέρες

Ο Αργεντινός Αγουστίν Γκόρε δημιούργησε τον πρώτο 3D εκτυπωτή από πηλό στη Νότια Αμερική, συνδυάζοντας φυσικά υλικά και τεχνολογία για βιώσιμες κατοικίες.

Ο Αργεντινός επιχειρηματίας Αγουστίν Γκόρε δημιούργησε τον πρώτο 3D εκτυπωτή από πηλό σε ολόκληρη τη Νότια Αμερική, μαζί με τον συνεργάτη του Γκουστάβο Μουτίο. Μέσα από αυτή την καινοτομία, κατασκευάζει σπίτια χρησιμοποιώντας πηλό, χώμα, φυσικές ίνες και νερό.

Όπως ο ίδιος εξηγεί, η ιδέα είναι να συνδυαστούν οι παραδοσιακές γνώσεις με τη σύγχρονη τεχνολογία, δημιουργώντας μια λύση που είναι μοναδική για την Αργεντινή και τη Νότια Αμερική.

Το πρότζεκτ Barrobot και τα φυσικά υλικά

Το έργο ονομάζεται Barrobot και βασίζεται σε ένα μείγμα από πηλό, άμμο, ψιλοκομμένο άχυρο και φυσικές ίνες. Το άχυρο παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς λειτουργεί σαν ενίσχυση, παρόμοια με τον οπλισμό στο σκυρόδεμα, αποτρέποντας ρωγμές καθώς το υλικό στεγνώνει.

Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων και στη χρήση τοπικών, φυσικών υλικών για πιο βιώσιμες κατασκευές.

Η γέννηση της ιδέας μέσα στην πανδημία

Η τεχνολογία αυτή ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, μέσα στο πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19. Στην αρχή, το εγχείρημα ήταν πειραματικό και χωρίς ισχυρή οικονομική υποστήριξη.

Ο Γκόρε αναφέρει ότι η χρηματοδότηση ήταν δύσκολη, καθώς δεν υπήρχε ακόμη αποδεδειγμένο αποτέλεσμα για κατασκευές από πηλό. Επιπλέον, το κόστος ενός τέτοιου εκτυπωτή στην Ευρώπη μπορεί να φτάσει περίπου τα 263.000 ευρώ. Το έργο ξεκίνησε με απλά μέσα και στη συνέχεια εξελίχθηκε, ενσωματώνοντας σερβοκινητήρες, που είναι ένας μικρός αλλά πολύ ακριβής ηλεκτρικός κινητήρας που μπορεί να ελέγχει τη θέση, την ταχύτητα και τη γωνία περιστροφής του, ελεγκτές CNC και πιο προηγμένα εξαρτήματα.

Πώς λειτουργεί ο 3D εκτυπωτής σπιτιών

Ο εκτυπωτής λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως άλλες τεχνολογίες 3D εκτύπωσης. Ένα λογισμικό «σπάει» το αρχιτεκτονικό σχέδιο σε στρώσεις και η μηχανή τοποθετεί το υλικό με ακρίβεια σύμφωνα με τις συντεταγμένες.

Ο Γκόρε εξηγεί ότι η εκτύπωση γίνεται συνεχόμενα και στη συνέχεια ανοίγονται τα ανοίγματα για πόρτες και παράθυρα. Το υλικό που περισσεύει επαναχρησιμοποιείται, χωρίς σχεδόν καμία σπατάλη. Στόχος είναι μια πιο βιώσιμη μορφή κατασκευής και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Ταχύτερη κατασκευή και λιγότερη εργασία

Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει σημαντική μείωση του χρόνου κατασκευής και της ανάγκης για χειρωνακτική εργασία. Τοίχοι που θα χρειάζονταν εβδομάδες για να χτιστούν, μπορούν να διαμορφωθούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Η ολοκλήρωση του πρώτου έργου αναμένεται μέσα σε περίπου δύο μήνες, με πιθανές καθυστερήσεις λόγω τεχνικών ή καιρικών συνθηκών.

Η πρώτη 3D εκτύπωση σπιτιών από πηλό στη Νότια Αμερική

Ο Αγουστίν Γκόρε δηλώνει ότι παγκοσμίως υπάρχουν ελάχιστα τέτοια εγχειρήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, μόνο τέσσερις ομάδες διεθνώς εργάζονται με αντίστοιχη τεχνολογία.

Το Barrobot αποτελεί την πρώτη προσπάθεια εκτύπωσης κατοικιών από πηλό στη Νότια Αμερική. Παράλληλα, διεθνή παραδείγματα περιλαμβάνουν το έργο TECLA στη Μάσσα Λομπάρντα της Ιταλίας, όπου κατασκευάστηκε το πρώτο πλήρως οικολογικό σπίτι από τοπικό χώμα με 3D εκτύπωση.

Παρόμοιες πρωτοβουλίες στον κόσμο

Ανάλογες δράσεις αναπτύσσονται και στην Ισπανία. Το Ινστιτούτο Προηγμένης Αρχιτεκτονικής της Καταλονίας (IAAC), στο Πάρκο Κολσερόλα, έχει δημιουργήσει το έργο Tova, το πρώτο κτίριο στην Ισπανία που εκτυπώθηκε σε 3D από χώμα του ίδιου του εδάφους της περιοχής.

Η τεχνολογία αυτή δείχνει μια νέα κατεύθυνση στην αρχιτεκτονική, συνδυάζοντας φυσικά υλικά και αυτοματοποιημένη κατασκευή.

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