MasterChef 10: Μεγάλος νικητής ο Πάνος

O Πάνος Τελάλης αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του επετειακού MasterChef 10.

Νικητής του MasterChef 10 αναδείχθηκε ο Πάνος Τελάλης, ο οποίος επικράτησε στον τελικό του Τάσου Παυλίδη για έναν βαθμό (26-25).

Ο Πάνος ως νικητής κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 100.000 ευρώ και ο Τάσος των 30.000 ευρώ.

Ο Πάνος Τελάλης είναι 29 ετών και επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από εννέα χρόνια όπου έμενε και εργαζόταν στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας με έναν και μόνο στόχο: Να είναι ο φετινός νικητής του Masterchef 10! Μετά από σκληρή δουλειά, δεκάδες δοκιμασίες και απέναντι σε έναν εξίσου καταπληκτικό σεφ, τον Τάσο Παυλίδη, τα κατάφερε!