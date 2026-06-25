Πυροσβεστικό ελικόπτερο έπεσε σε λίμνη στο Μέτσοβο

Το ελικόπτερο κατέπεσε στη Λίμνη Αώου ενώ ανεφοδιαζόταν με νερό για το πύρινο μέτωπο.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) στις Αρχές, όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή του Μετσόβου κατέπεσε στη Λίμνη Αώου κατά τη διάρκεια υδροληψίας και στη συνέχεια ακολούθησε έκρηξη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο βρέθηκε μέσα στη λίμνη ενώ επιχειρούσε να ανεφοδιαστεί με νερό προκειμένου να επιστρέψει στο πύρινο μέτωπο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Το εν λόγω ελικόπτερο, το οποίο είναι τύπου BELL και μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα για τις ανάγκες της αντιπυρικής περιόδου, είχε απογειωθεί νωρίτερα από το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων. Προορισμός του ήταν να συνδράμει τις επίγειες δυνάμεις από αέρος στο ενεργό πύρινο μέτωπο της ευρύτερης περιοχής.

Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν σώοι, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για διάσωσή τους χωρίς να έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός. Αυτήν την ώρα, προληπτικά και οι δύο (χειριστής και σύνδεσμος), μεταφέρονται στο νοσοκομείο.

Σε ότι αφορά το μέτωπο στα Γρεβενά, δεν εμπνέει ανησυχία μέχρι στιγμής, ενώ για την κατάσβεση επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, τρία οχήματα και ένα ελικόπτερο.