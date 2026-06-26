Τέλος ο β' γύρος για την εκλογή δημάρχων: Ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αλλάζει τον τρόπο εκλογής δημάρχων. Τι ανέφερε ο Θοδωρής Λιβάνιος.

Υπερψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, υπέρ τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όπως σημείωσε κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μετά τον κύκλο της νομοθέτησης, αρχίζει από αύριο ένας άλλος κύκλος: αυτός της εφαρμογής.

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