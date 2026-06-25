Ο καλλιτέχνης που δημιουργεί τρισδιάστατα πορτρέτα χρησιμοποιώντας μόνο LEGO

Ο Μεξικανός καλλιτέχνης Gerardo Pontiérr δημιουργεί εντυπωσιακά τρισδιάστατα πορτρέτα χρησιμοποιώντας χιλιάδες τουβλάκια LEGO, μετατρέποντας το παιχνίδι σε τέχνη.

Ο Gerardo Pontiérr είναι ένας πρωτοποριακός Μεξικανός καλλιτέχνης που χρησιμοποιεί χιλιάδες μεμονωμένα τουβλάκια LEGO για να δημιουργεί απίστευτα έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων και λεπτομερή ανθρώπινα πορτρέτα.

Ο Gerardo Pontiérr ασχολείται με τα LEGO από τότε που θυμάται τον εαυτό του. Ξεκίνησε να παίζει με τα πολύχρωμα πλαστικά τουβλάκια όταν ήταν μόλις δύο ετών και ανέπτυξε τέτοιο πάθος γι’ αυτά, ώστε στα δέκα να αναδειχθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κατασκευών LEGO. Το ενδιαφέρον και η αγάπη του συνέχισαν να μεγαλώνουν με τα χρόνια, επιτρέποντάς του να δημιουργήσει ορισμένα πραγματικά εντυπωσιακά έργα. Ο Pontiérr μπορεί να μην είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα LEGO ως καλλιτεχνικό μέσο, όμως μπορεί να θεωρηθεί ότι οδήγησε την τέχνη των LEGO σε ένα εντελώς νέο επίπεδο δεξιοτεχνίας.

Η πανδημία που τον έφερε ξανά κοντά στα LEGO

Υπήρξε μια περίοδος στη ζωή του Gerardo κατά την οποία το πάθος του για τα LEGO υποχώρησε κάπως και στράφηκε στη μουσική, εξελισσόμενος σε διεθνώς αναγνωρισμένο βιολιστή.

Ωστόσο, όταν ξέσπασε η πανδημία της COVID-19, είδε τις περισσότερες από τις εκδηλώσεις του να ακυρώνονται, γεγονός που του άφησε πολύ ελεύθερο χρόνο. Τότε ήταν που επέστρεψε στα LEGO, δημιουργώντας το πρώτο πλήρως λειτουργικό βιολί από LEGO στον κόσμο και αυτό ήταν μόνο η αρχή.

«Μια όμορφη τρέλα» που εξελίχθηκε σε τέχνη

«Αργότερα άρχισα να σχεδιάζω σε μια τρισδιάστατη γλυπτική μορφή που κρεμιέται στον τοίχο. Ξεκίνησα με μικρά έργα και τώρα οδηγώ αυτή την τεχνική σε επίπεδα που ποτέ δεν είχα φανταστεί,είναι μια όμορφη τρέλα», δήλωσε ο Pontiérr στο περιοδικό Milenio.

«Με τον χρόνο συνειδητοποίησα ότι αυτά τα τουβλάκια δεν είναι μόνο παιχνίδια, αλλά και ισχυρά εργαλεία για την αφήγηση ιστοριών και την εξερεύνηση σύνθετων εννοιών, γι’ αυτό αποφάσισα να τα ενσωματώσω στην καλλιτεχνική μου δουλειά.»

Το μυστικό πίσω από τα τρισδιάστατα πορτρέτα

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τα λεπτομερή πορτρέτα του Gerardo από άλλα παρόμοια έργα είναι η τρισδιάστατη διάστασή τους. Όταν τα κοιτάζει κανείς από μπροστά, μοιάζουν απλώς με ψηφιδωτό, όμως από το πλάι μπορεί να διακρίνει κάθε λογής τουβλάκια LEGO και αξεσουάρ που προεξέχουν. Αυτή ακριβώς η ξεχωριστή προσέγγιση είναι που του έχει χαρίσει πολλούς θαυμαστές ανάμεσα στους λάτρεις της σύγχρονης τέχνης.

Χρησιμοποιεί χιλιάδες κομμάτια και δεκάδες χρώματα σε κάθε δημιουργία «Δουλεύω με μια παλέτα 65 χρωμάτων που υπάρχουν μέσα σε 14.000 διαφορετικές παραλλαγές κομματιών. Είναι απίστευτος ο αριθμός των σχημάτων και των παραλλαγών που υπάρχουν σε αυτά τα κομμάτια. Και η χρωματική παλέτα που επιλέγω για κάθε έργο εξαρτάται τόσο από την αφήγηση όσο και από τα κομμάτια που διαθέτω», ανέφερε ο Gerardo. Πρόσθεσε επίσης ότι συχνά χρειάζεται να αναζητά τα κατάλληλα κομμάτια για τα έργα του στο Λος Άντζελες και στην Ευρώπη και να τα μεταφέρει στο στούντιό του στη Γουαδαλαχάρα.

Έργα που απαιτούν μήνες δουλειάς

Κάθε ένα από τα πορτρέτα LEGO του Pontiérr αποτελείται από χιλιάδες μεμονωμένα κομμάτια, τοποθετημένα με εξαιρετική ακρίβεια το ένα πάνω στο άλλο, γεγονός που σημαίνει ότι η ολοκλήρωση κάθε έργου μπορεί να απαιτήσει μήνες εργασίας. Όλη αυτή η προσπάθεια καταλήγει στη δημιουργία εντυπωσιακών έργων τέχνης, για τα οποία πολλοί συλλέκτες θα ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν μικρές περιουσίες προκειμένου να τα προσθέσουν στις συλλογές τους.

Τα έργα του έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση, ώστε αυτή τη στιγμή υπάρχει μακρά λίστα αναμονής από συλλέκτες τέχνης που ελπίζουν να αποκτήσουν ένα από αυτά. Ο Gerardo Pontiérr δεν είναι ακόμη πιστοποιημένος καλλιτέχνης LEGO, όμως ελπίζει να γίνει ο πρώτος καλλιτέχνης από τη Λατινική Αμερική και μόλις το 23ο άτομο παγκοσμίως που θα λάβει μια τέτοια πιστοποίηση.

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