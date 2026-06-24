Πανελλαδικές 2026: Τι ώρα βγαίνουν αύριο, Πέμπτη, οι βαθμοί και πώς θα τους δείτε

Μαθητές και γονείς μετρούν αντίστροφα για τα αποτελέσματα και τον υπολογισμό των μορίων.

Λίγες ώρες απομένουν για την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, με χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους να περιμένουν την πρώτη μεγάλη απάντηση μετά από μήνες προετοιμασίας, άγχους και εξετάσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες των υποψηφίων των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου, λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Μαζί με τα αποτελέσματα αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και τα στατιστικά στοιχεία των εξετάσεων, όπως τα ποσοστά συμμετοχής και η κατανομή των βαθμολογιών ανά μάθημα και επιστημονικό πεδίο.

Πώς θα δουν οι υποψήφιοι τους βαθμούς τους

Οι υποψήφιοι θα έχουν τρεις διαφορετικούς τρόπους ενημέρωσης για τις επιδόσεις τους.

Ο πρώτος είναι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας (results.it.minedu.gov.gr), όπου θα μπορούν να αναζητήσουν τη βαθμολογία τους χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα τέσσερα αρχικά γράμματα από τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο για όσους είχαν ενεργοποιήσει εγκαίρως τη σχετική υπηρεσία.

Τέλος, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας. Στους πίνακες δεν θα εμφανίζονται ονόματα, αλλά μόνο ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμολογίες ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Οι βαθμολογίες που θα ανακοινωθούν αφορούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας.

Τι πρέπει να προσέξουν μαθητές και γονείς

Η ανακοίνωση των βαθμών δεν σημαίνει αυτόματα και την εισαγωγή σε κάποια σχολή. Πρόκειται για το πρώτο κρίσιμο βήμα πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.

Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλό είναι να ελέγξουν προσεκτικά τις βαθμολογίες τους σε όλα τα μαθήματα, να υπολογίσουν τα μόριά τους και να ξεκινήσουν την προετοιμασία για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, όταν ανοίξει η σχετική διαδικασία.

Το υπουργείο έχει ξεκαθαρίσει ότι οι ανακοινώσεις για τα ειδικά μαθήματα, καθώς και για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, θα ακολουθήσουν σε επόμενο χρόνο.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών, το επόμενο ερώτημα για τους περισσότερους υποψηφίους είναι πόσα μόρια συγκεντρώνουν. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τους βαθμούς των τεσσάρων εξεταζόμενων μαθημάτων και τους συντελεστές βαρύτητας που ισχύουν για κάθε τμήμα και επιστημονικό πεδίο.

Αρχικά, ο βαθμός κάθε μαθήματος πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Στη συνέχεια προστίθενται τα αποτελέσματα όλων των μαθημάτων και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτουν τα μόρια που θα καθορίσουν τις πιθανότητες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

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