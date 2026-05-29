«TikTok, Instagram, reels. Ξυνόμουν»: Ο μαθητής των Πανελληνίων που έγινε viral με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (vid)

Ο Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη βγήκε από το πρώτο μάθημα των Πανελληνίων με χαρά, χιούμορ, φανέλα ΠΑΟΚ και μια ατάκα για το διάβασμα που έγινε viral.

Η πρεμιέρα των Πανελληνίων Εξετάσεων έχει πάντα άγχος, ιδρώτα, βλέμματα έξω από τα σχολεία και εκείνη τη γνωστή ερώτηση που όλοι κάνουν στους υποψήφιους: «Πώς έγραψες;». Μόνο που φέτος, ένας μαθητής από τη Θεσσαλονίκη κατάφερε να δώσει στην πρώτη μέρα μια πιο χαλαρή, αυθόρμητη και ανθρώπινη στιγμή.

Ο Γιάννης, μαθητής ΓΕΛ στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε στην κάμερα της ΕΡΤ φορώντας μπλούζα του ΠΑΟΚ και μίλησε με εντυπωσιακή άνεση για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Η χαρά μετά την Έκθεση

«Πήγα πολύ καλά, καλύτερα από ό,τι περίμενα. Περίμενα εάν έπεφτε και τίποτα “περίεργο” να γράψω με το ζόρι 10 με 11. Αλλά τώρα νομίζω έχω αγγίξει καλά ποσοστά, καλύτερα από αυτά που έχω γράψει», ανέφερε ο μαθητής, δείχνοντας πως βγήκε από την αίθουσα με σαφώς καλύτερη ψυχολογία από εκείνη με την οποία μπήκε.

Η πιο χαρακτηριστική του φράση, όμως, ήρθε αμέσως μετά, όταν περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι τελείωσε με το μάθημα της Έκθεσης. «Επειδή είναι η τελευταία φορά που γράφω έκθεση, μόλις το κατάλαβα ότι έχω τελειώσει είχα ένα τρελό χαμόγελο, τεράστιο μέχρι τα αυτιά. Ήθελα να ουρλιάξω, να τα βγάλω όλα».

Ο Γιάννης δεν έμεινε μόνο στην Έκθεση. Ρωτήθηκε και για το επόμενο μάθημα, τα Μαθηματικά, και εκεί εμφανίστηκε ακόμη πιο σίγουρος. «Στο επόμενο μάθημα τα Μαθηματικά θα γράψω 20, είναι το δικό μου μάθημα, το έχω από μικρός, είμαι μαθηματικός τύπος», είπε, χωρίς να κρύψει την αυτοπεποίθησή του.

Όσο για τη σχολή που θέλει να περάσει; «Ναυτιλιακά, στον Πειραιά, δυστυχώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πιο viral στιγμή, πάντως, ήρθε όταν ρωτήθηκε για την προετοιμασία του. «Δεν διάβασα πάρα πολύ. TikTok, Instagram, reels. Ξυνόμουν».

ΠΑΟΚ είσαι, αφού!