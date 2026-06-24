Το ψηφιακό ευρώ είναι σχεδόν εδώ: Τι θα συμβεί με τα μετρητά;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοθετικό πλαίσιο για το ψηφιακό ευρώ, ένα έργο που στοχεύει στη μείωση της εξάρτησης από ξένες πλατφόρμες πληρωμών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα αποφασιστικό βήμα προς τη δημιουργία του ψηφιακού ευρώ, ενός έργου που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του ευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών και στη μείωση της εξάρτησης από ιδιωτικές πλατφόρμες όπως η Visa και η Mastercard.

Η επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την Τρίτη (23/6) το νομοθετικό πακέτο που θέτει τις βάσεις για τη μελλοντική εφαρμογή αυτής της νέας μορφής χρήματος που θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κίνηση που οι Βρυξέλλες θεωρούν κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας του μπλοκ.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη διαθέτει το δικό της σύστημα πληρωμών, ανεξάρτητο από ξένες χρηματοοικονομικές υποδομές, ιδίως αμερικανικές και ικανό να συνεχίσει να λειτουργεί ακόμη και σε καταστάσεις τεχνολογικών ή γεωπολιτικών κρίσεων.

Ποια θα είναι η κατάληξη του φυσικού χρήματος;

Το ψηφιακό ευρώ γεννιέται ως συμπλήρωμα των μετρητών, όχι ως υποκατάστατο. Αυτή είναι μία από τις κύριες γραμμές που θέλησαν να καταστήσουν σαφείς από τις Βρυξέλλες για να καθησυχάσουν έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των πολιτών.

Ο ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος, Φερνάντο Ναβαρέτε, εισηγητής του έργου στο κοινοβούλιο, υπογράμμισε ότι η πρόθεση δεν είναι να ωθηθεί κανείς προς ένα συγκεκριμένο μοντέλο πληρωμής, αλλά να διευρυνθούν οι διαθέσιμες επιλογές και να προστατευθεί η ελευθερία επιλογής.

Το εγκεκριμένο κείμενο, μάλιστα, ενσωματώνει για πρώτη φορά εγγυήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της πρόσβασης και της αποδοχής των μετρητών, ιδίως σε αγροτικές περιοχές και μεταξύ ευάλωτων ομάδων, όπως οι ηλικιωμένοι ή τα άτομα με χαμηλό ψηφιακό γραμματισμό.

Η καινοτομία ενός - κατά τ' άλλα - ατελούς συστήματος

Η μεγάλη καινοτομία του συστήματος θα είναι η ικανότητά του να λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, επιτρέποντας την πραγματοποίηση πληρωμών απευθείας μεταξύ συσκευών. Με αυτόν τον τρόπο αναπαράγεται η λογική των φυσικών μετρητών, με άμεση, ιδιωτική μεταφορά και χωρίς ενδιάμεσους.

Αυτός ο μηχανισμός έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται τη λειτουργικότητα ακόμη και κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, πτώσεων δικτύου ή κυβερνοεπιθέσεων. Στην πράξη, τα χρήματα θα αποθηκεύονται στη συσκευή και θα μπορούν να μεταφέρονται από κινητό σε κινητό.

Ωστόσο, αυτή η λειτουργία εγκλείει επίσης κινδύνους. Εάν ο χρήστης χάσει το τηλέφωνο ή τη συσκευή όπου αποθηκεύει αυτά τα κεφάλαια, θα χάσει και τα χρήματα, ακριβώς όπως συμβαίνει με ένα φυσικό πορτοφόλι. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη ασφάλεια, θα υπάρχει μια δεύτερη online έκδοση, βασισμένη σε λογαριασμούς, η διαχείριση της οποίας θα γίνεται εντός της υποδομής της ΕΚΤ και των εξουσιοδοτημένων παρόχων.

Η ευρωπαϊκή πρόταση επιμένει στην ιδιωτικότητα ως έναν από τους πυλώνες της. Σύμφωνα με τον νομοθετικό σχεδιασμό, οι συναλλαγές θα μπορούν να επαληθεύονται με προηγμένη τεχνολογία χωρίς η ΕΚΤ να έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Μόνο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως τράπεζες, ταχυδρομεία, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος ή ρυθμιζόμενες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, θα μπορούν να διανέμουν το ψηφιακό ευρώ και να διαχειρίζονται τις εργασίες.

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