Λαγοκέφαλος: Ο χάρτης που δείχνει σε ποιες παραλίες και θάλασσες έχει εμφανιστεί

Διαδραστικός χάρτης καταγράφει τις εμφανίσεις του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες από το 2005 έως σήμερα. Οι περιοχές με τις περισσότερες καταγραφές.

Η παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό σε αλιείς, επιστήμονες και λουόμενους, καθώς το τοξικό αυτό ξενικό είδος έχει πλέον εξαπλωθεί σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Την πορεία εξάπλωσής του αποτυπώνει ένας διαδραστικός ψηφιακός χάρτης, ο οποίος καταγράφει τις επίσημες εμφανίσεις του είδους Lagocephalus sceleratus από το 2005 μέχρι σήμερα, προσφέροντας μια σαφή εικόνα της γεωγραφικής του εξάπλωσης.

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Οι περιοχές με τις περισσότερες καταγραφές

Στον χάρτη, που βασίζεται σε στοιχεία του δικτύου ELNAIS (Early Warning System for Alien Species - Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα), καταγράφονται δεκάδες σημεία εντοπισμού του λαγοκέφαλου.

Οι περισσότερες εμφανίσεις εντοπίζονται γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, αλλά και στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου και των τουρκικών ακτών.

Οι μπλε σημάνσεις στον χάρτη αντιστοιχούν σε επίσημες καταγραφές παρουσίας του είδους, αποτυπώνοντας τη σταδιακή εξάπλωσή του στις ελληνικές θάλασσες κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Τι δείχνουν πραγματικά οι καταγραφές

Όπως έχουν διευκρινίσει οι επιστήμονες του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), οι σημειώσεις στον χάρτη δεν αποτυπώνουν τον αριθμό των ψαριών που εντοπίστηκαν σε κάθε περιοχή.

Μια καταγραφή μπορεί να αφορά ακόμη και ένα ή δύο και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μεγάλος πληθυσμός ή κοπάδι λαγοκέφαλων στην περιοχή.

Οι χρονολογίες που συνοδεύουν κάθε σημείο δείχνουν πότε έγινε ο εντοπισμός, επιτρέποντας την παρακολούθηση της σταδιακής εξάπλωσης του είδους από την πρώτη επίσημη καταγραφή του στην Ελλάδα το 2005 έως σήμερα.

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