Εφιαλτική προειδοποίηση για σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα είναι μια γραμμή 800 μιλίων που διασχίζει μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας, περνώντας κοντά από το Λος Άντζελες στα νότια και το Σαν Φρανσίσκο στα βόρεια

Επιστήμονες συχνά προειδοποιούν ότι στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών.

Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα είναι μια γραμμή 800 μιλίων που διασχίζει μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας, περνώντας κοντά από το Λος Άντζελες στα νότια και το Σαν Φρανσίσκο στα βόρεια, και συνδέεται με αρκετά άλλα μεγάλα ρήγματα, κυρίως με το ρήγμα San Jacinto κοντά στο Λος Άντζελες.

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