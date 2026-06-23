3I/ATLAS: Ο διαστρικός κομήτης ηλικίας 12 δισ. ετών αποκαλύπτει πώς ήταν τα πλανητικά συστήματα πριν από τον Ήλιο

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS ίσως σχηματίστηκε πριν από 12 δισ. χρόνια σύμφωνα με το Nature., προσφέροντας σπάνια στοιχεία για αρχαία πλανητικά συστήματα του Γαλαξία.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακάλυψή του, η νεότερη ανάλυση των παρατηρήσεων του διαστρικού κομήτη 3I/ATLAS συνεχίζει να αποκαλύπτει νέα στοιχεία για αυτό το αντικείμενο, ενώ παράλληλα αμφισβητεί όσα γνωρίζουμε όχι μόνο για τους κομήτες αλλά και για τα πλανητικά συστήματα πέρα από το δικό μας. Ο κομήτης ενδέχεται να είναι πολύ αρχαιότερος και να προέρχεται από ένα περιβάλλον πολύ πιο ακραίο από ό,τι είχε εκτιμηθεί μέχρι σήμερα.

Το James Webb «διάβασε» τη χημική ιστορία του κομήτη

Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) παρατήρησε τον κομήτη με εξαιρετική λεπτομέρεια, επιτρέποντας στους επιστήμονες να μετρήσουν τη χημική του σύσταση σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξαγάγουν συμπεράσματα για την ηλικία του και το περιβάλλον μέσα στο οποίο σχηματίστηκε.

Λίγες ημέρες μετά την ανακάλυψή του, το IFLScience είχε αναφέρει αποκλειστικά ότι η τροχιακή κίνηση του κομήτη υπέδειχνε πως το αντικείμενο ήταν πιθανότατα αρχαιότερο από το Ηλιακό Σύστημα, με ηλικία που θα μπορούσε να φτάνει έως και τα 10 δισεκατομμύρια χρόνια. Τα νέα δεδομένα υποστηρίζουν ότι ίσως είναι ακόμη παλαιότερο.

Τα ισότοπα αποκάλυψαν την πραγματική του ηλικία

Η ερευνητική ομάδα μελέτησε τις αναλογίες ισοτόπων. Τα στοιχεία διακρίνονται από τον αριθμό των πρωτονίων στους πυρήνες τους. Το υδρογόνο διαθέτει ένα πρωτόνιο, το ήλιο δύο και ούτω καθεξής. Τα στοιχεία διαθέτουν επίσης νετρόνια στους πυρήνες τους. Η συνηθέστερη μορφή του υδρογόνου δεν περιέχει νετρόνια, ενώ το δευτέριο αποτελείται από ένα πρωτόνιο και ένα νετρόνιο. Οι σταθερές μορφές του ηλίου μπορούν να περιέχουν ένα ή δύο νετρόνια. Όλες αυτές οι παραλλαγές ονομάζονται ισότοπα.

Μετρώντας την αναλογία των ισοτόπων του ίδιου στοιχείου, οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν την ηλικία αντικειμένων, όπως συμβαίνει στη μέθοδο της χρονολόγησης με άνθρακα. Στο Διάστημα, οι αναλογίες αυτές μπορούν επίσης να αποκαλύψουν πληροφορίες για το περιβάλλον σχηματισμού ενός αντικειμένου, καθώς διαφορετικά ισότοπα δημιουργούνται υπό διαφορετικές συνθήκες.

Δέκα φορές περισσότερο δευτέριο από κάθε γνωστό κομήτη

Οι παρατηρήσεις του JWST επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά ότι ο 3I/ATLAS αποτελεί έναν εξαιρετικό κομήτη. Περιέχει δέκα φορές περισσότερο δευτέριο από οποιονδήποτε γνωστό κομήτη, ενώ οι αναλογίες άνθρακα ξεπερνούν εκείνες που έχουν καταγραφεί σε κομήτες του Ηλιακού Συστήματος.

«Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε ένα αρχαίο αντικείμενο από μια μακρινή περιοχή του Γαλαξία, το οποίο πιθανότατα προϋπήρχε του Ήλιου και του Ηλιακού Συστήματος», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και αστροχημικός Μάρτιν Κόρντινερ από το Goddard Space Flight Center της NASA στο Γκρίνμπελτ του Μέριλαντ. «Από τη μία πλευρά αποκτούμε άμεση εικόνα εκείνης της μακρινής εποχής και περιοχής και, από την άλλη, μαθαίνουμε κάτι για το πόσο ασυνήθιστο μπορεί να είναι το δικό μας Ηλιακό Σύστημα».

Ο αρχαιότερος διαστρικός επισκέπτης που έχει μελετηθεί ποτέ

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κομήτη εξηγούνται εάν πρόκειται για ένα αντικείμενο ηλικίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων ετών. Πρόκειται για ηλικία αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια μεγαλύτερη από εκείνη που υποδείκνυαν οι προηγούμενες κινηματικές εκτιμήσεις.

Ο κομήτης φαίνεται επίσης να προέρχεται από ένα εξαιρετικά ψυχρό περιβάλλον, κάτι που είχε εκτιμηθεί και από προηγούμενες παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου ALMA. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι σχηματίστηκε σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -243 βαθμούς Κελσίου.

Μια χρονοκάψουλα από έναν Γαλαξία που έχει χαθεί

Η σύνθεση του άνθρακα υποδηλώνει ότι το πλανητικό σύστημα στο οποίο σχηματίστηκε βρισκόταν σε περιοχή έντονης αστρογένεσης. Ο κομήτης λειτουργεί ως μια χρονοκάψουλα από έναν τόπο και μια εποχή της ιστορίας του Γαλαξία μας που πλέον δεν υπάρχουν.

Ο αρχαιότερος γνωστός πλανήτης είναι ο «Μαθουσάλας» (PSR B1620-26b), ο οποίος εκτιμάται ότι είναι περίπου 700 εκατομμύρια χρόνια αρχαιότερος από τον συγκεκριμένο κομήτη. Και τα δύο αντικείμενα είναι περισσότερο από δυόμισι φορές αρχαιότερα από τη Γη και το Ηλιακό Σύστημα. «Ο 3I/ATLAS αντιπροσωπεύει επομένως ένα διατηρημένο θραύσμα ενός αρχαίου πλανητικού συστήματος», αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης.

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