Κομήτης 3I/ATLAS: Η μοναδική ημερομηνία του Νοεμβρίου για να τον δείτε στον ουρανό

Από τις 28 έως 30 Νοεμβρίου, παρατηρήστε τον διαστρικό κομήτη 3I/ATLAS πριν χαθεί για πάντα. Τι χρειάζεστε για να τον δείτε στον ουρανό.

Από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου, οι λάτρεις της αστρονομίας θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν έναν σπάνιο κομήτη, τον 3I/ATLAS, που μόλις πέρασε πίσω από τον Ήλιο και πλέον κατευθύνεται προς την ανατολική πλευρά του ουρανού. Αν έχετε ένα σκοτεινό σημείο, μακριά από τα φώτα της πόλης, και ένα τηλεσκόπιο με διάφραγμα τουλάχιστον 150 χιλιοστά, μπορείτε να εντοπίσετε αυτόν τον μοναδικό επισκέπτη από το διάστημα.

Πώς μοιάζει και πώς θα τον δείτε

Ο κομήτης 3I/ATLAS είναι το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί ποτέ, και η εμφάνισή του είναι ξεχωριστή: η χαρακτηριστική μπλε απόχρωση της ουράς του δεν παρατηρείται σε κομήτες του ηλιακού μας συστήματος, αποκαλύπτοντας την εξωγήινη προέλευσή του.

Παρά το γεγονός ότι η φωτεινότητά του είναι σχετικά χαμηλή -περίπου μέγεθος 11 ή 12- οι ερασιτέχνες αστρονόμοι μπορούν να τον παρατηρήσουν με υπομονή και σωστό εξοπλισμό. Για μεγαλύτερη ακρίβεια, εφαρμογές όπως το Stellarium, το SkySafari ή το TheSkyLive μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του. Καθώς προχωρά ο Δεκέμβριος, η πορεία του θα κινείται από την Παρθένο προς τον Λέοντα.

NEW images of 3I/ATLAS show that it still is missing an obvious tail, even though it just passed through its perihelion and was heavily blasted with solar storms a week or so prior. If that couldn't energize it enough to start off gassing significantly, it likely means it doesn't… pic.twitter.com/qGQTgavx1K November 5, 2025

Ακόμα καλύτερα τον Δεκέμβριο

Η πλησιέστερη προσέγγιση του κομήτη θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου, σε απόσταση περίπου 270 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Δεν υπάρχει κίνδυνος, αλλά η παρατήρηση απαιτεί υπομονή και σωστή προετοιμασία. Όσοι θέλουν να τον φωτογραφήσουν θα χρειαστούν προσαρμογέα για κάμερα και ακριβή παρακολούθηση για να καταγράψουν την κίνηση του κομήτη.

Αν και δεν θα είναι τόσο λαμπρός όσο ο Neowise το 2020, η ιστορία του 3I/ATLAS είναι μοναδική: πρόκειται για έναν διαστρικό ταξιδιώτη που διέσχισε τον γαλαξία για δισεκατομμύρια χρόνια πριν φτάσει στον ουρανό μας. Για κάθε λάτρη της αστρονομίας, η παρατήρηση αυτού του κομήτη είναι μια σπάνια ευκαιρία να δει από κοντά κάτι που δεν θα ξαναπεράσει ποτέ.

