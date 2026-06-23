Αδιανόητο: Ζήτησαν από το πλήρωμα ΕΚΑΒ να πληρώσουν εισιτήριο σε πλοίο κατά τη διακομιδή ασθενούς

Αντιμέτωπο με μία αδιανόητη απαίτηση ήρθε το πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στη Θάσο κατά τη διακομιδή ασθενούς, καθώς τους ζητήθηκε να πληρώσουν εισιτήριο.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε καταγγελία-σοκ που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από μέλη διαδικτυακής ομάδας διασωστών.

Σύμφωνα με αυτή, ναυτιλιακή εταιρεία στη Θάσο αξίωσε την καταβολή ναύλου προκειμένου να επιτρέψει την επιβίβαση σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επείγουσα διακομιδή ασθενούς.

39 ευρώ για να μπουν στο πλοίο, παρόλο που μετέφεραν ασθενή

Το πλήρωμα του πλοίου απαίτησε την καταβολή κομίστρου ύψους 39 ευρώ για τη μεταφορά του νοσοκομειακού οχήματος, με τους υπεύθυνους της εταιρείας να ξεκαθαρίζουν στους διασώστες πως, εάν δεν πληρωνόταν το αντίτιμο, δεν θα επιτρεπόταν η επιβίβαση του ασθενοφόρου, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι μετέφερε ασθενή και βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία διάσωσης.

Προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος που θα έθετε σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, εκδόθηκε κανονικά εισιτήριο. Ωστόσο, οι διασώστες αρνήθηκαν να καταβάλουν τα χρήματα από την τσέπη τους. Αντί εξηγήσεων, το πλήρωμα του πλοίου κατέγραψε τα προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ώστε το ποσό να αναζητηθεί και να εισπραχθεί σε δεύτερο χρόνο.

«Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται»

Η συγκεκριμένη καταγγελία έχει προκαλέσει κύμα αγανάκτησης στην κοινή γνώμη, καθώς θεωρείται αδιανόητο, εν έτει 2026, ένας από τους βασικότερους πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας να παρεμποδίζεται από οικονομικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης αποστολής.

«Η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται και δεν μπορεί να εξαρτάται από την έκδοση εισιτηρίου ή την καταβολή κομίστρου. Το ΕΚΑΒ οφείλει να μπορεί να εκτελεί απρόσκοπτα την αποστολή του, χωρίς προσκόμματα και χωρίς να υποβάλλονται οι εργαζόμενοί του σε τέτοιες απαράδεκτες διαδικασίες», τονίζουν οι καταγγέλλοντες.

Με βάση το σοβαρό αυτό συμβάν, οι διασώστες απευθύνουν δημόσιο κάλεσμα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας και τη Διοίκηση του ΕΚΑΒ να παρέμβουν άμεσα.

Ζητούν την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και τη λήψη οριστικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί νομικά ότι κανένα ασθενοφόρο της χώρας δεν θα βρεθεί ποτέ ξανά αντιμέτωπο με ανάλογα εμπόδια.

Επείγον περιστατικό αφορούσε η διακομιδή: «Επρόκειτο για καρκινοπαθή...»

Ο κ. Τσιτσιλικάκης, πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά στο ThessPost.gr: «Ζήτησαν εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα, οι συνάδελφοι αρνήθηκαν να το πληρώσουν. Παρόλα αυτά, τους έκοψαν το εισιτήριο κανονικά και τους είπαν "να τα δώσετε στο ΕΚΑΒ να μας τα πληρώσει". Επενέβη και ο καπετάνιος, μιλώντας άσχημα στους συναδέλφους και ζητώντας τους να το πληρώσουν. Τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης δεν καταβάλουν κόμιστρα· από τα διόδια περνάνε δωρεάν, ούτε πληρώνουν ferry boat τόσα χρόνια»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διακομιδή αφορούσε επείγον περιστατικό για την υγεία του ασθενούς: «Ήταν επείγον, από τη στιγμή που έπρεπε να φύγει από το Κέντρο Υγείας Πρίνου και να πάει στο νοσοκομείο Καβάλας. Πρόκειται για καρκινοπαθή, περίπου 75 ετών, με νεφρική ανεπάρκεια και έπρεπε οπωσδήποτε να πάει στο νοσοκομείο ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάστασή του», τόνισε.

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