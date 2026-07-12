Τροχαίο με θύμα την 15χρονη του ΠΑΟΚ: Μυστήριο με τον οδηγό του απορριμματοφόρου - Οι καταγγελίες του πατέρα

Θρήνος στη Θεσσαλονίκη για την 15χρονη αθλήτρια που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο όταν απορριμματοφόρο συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της.

Άννα Μαρία ζούσε για τον αθλητισμό… Σε κάθε άθλημα που έκανε ήταν πάντα πρώτη. Η μία διάκριση… το ένα μετάλλιο διαδεχόταν το άλλο. Η μεταγραφή της στον ΠΑΟΚ της έβαλε φτερά. Η είδηση πως θα παίξει στην Α' Εθνική απογείωσε τα όνειρά της.

Αγόγγυστα δεν απουσίαζε από καμία προπόνηση… Έτσι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, είχε ήδη τελειώσει την προπόνηση και με τον πατέρα της επέστρεφαν στο σπίτι τους.

Διαβάστε την συνέχεια στο reader.gr