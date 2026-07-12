Άργος: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία η κατηγορία μετά τον θάνατο του 20χρονου - Ντοκουμέντο με τους 21 πυροβολισμούς

Αναβαθμίζεται η κατηγορία για τους δύο αστυνομικούς για τον θανάσιμο πυροβολισμό του 20χρονου στο Άργος. Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 20χρονου από το Άργος, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, λίγες ημέρες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Ο θάνατός του αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης, προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση των όπλων.

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