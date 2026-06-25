Mega σεισμοί στη Βενεζουέλα: Πάνω από 350.000 κάτοικοι βρέθηκαν στο επίκεντρο

Περίπου 18 εκατομμύρια άνθρωποι ένιωσαν τους σεισμούς, ενώ 354.000 εκτέθηκαν σε επίπεδα έντασης VIII-IX, που συνδέονται με σοβαρές δομικές βλάβες

Ζοφερό είναι το μέλλον της Βενεζουέλας σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ (USGS) για τον δίδυμο Mega σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκε 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Σαν Φελίπε στη Βενεζουέλα, με εστιακό βάθος μόλις 13,2 χιλιομέτρων.

Το σύστημα PAGER του USGS, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για την ταχεία εκτίμηση των επιπτώσεων ενός μεγάλου σεισμού, εξέδωσε «κόκκινο συναγερμό» τόσο για τις ανθρώπινες απώλειες όσο και για τις οικονομικές ζημιές.

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