Βίντεο-ντοκουμέντο από επίθεση στη Νέα Ιωνία: Άρπαξε αλυσίδα από ηλικιωμένη και την πέταξε στο έδαφος

Τρόμος για ηλικιωμένη στον σταθμό του ΗΣΑΠ στη Νέα Ιωνία, καθώς άνδρας της αρπάζει την αλυσίδα από τον λαιμό και την πετάει στο οδόστρωμα.

Βίντεο-ντοκουμέντο που έπαιξε στο «Live You» δείχνει τη βάρβαρη επίθεση νεαρού άνδρα απέναντι σε ηλικιωμένη, έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ της Νέας Ιωνίας.

Αφού την πλησιάζει και έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο αρχίζει να της τραβάει με μανία την αλυσίδα από τον λαιμό και την πετάει στο έδαφος, μέχρι να καταφέρει να την σπάσει και να την πάρει.

Συνελήφθη ο δράστης και οι συνεργοί του: Πώς λειτουργούσε η συμμορία

Στην εξάρθρωση της βίαιης συμμορίας προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας. Η συγκεκριμένη ομάδα είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των πεζών γύρω από τον σταθμό του Περισσού και της Νέας Ιωνίας.

Οι δράστες λειτουργούσαν με απίστευτο θράσος και έβαζαν σταθερά στο στόχαστρό τους ανυποψίαστες ηλικιωμένες γυναίκες. Τις πλησίαζαν και χρησιμοποιώντας σωματική βία, τους άρπαζαν τις χρυσές αλυσίδες που φορούσαν στον λαιμό.

Το περασμένο καλοκαίρι, η συμμορία είχε καταφέρει να αφαιρέσει αλυσίδες από δύο διαφορετικές γυναίκες στην ίδια περιοχή, με διαφορά λίγων μόλις λεπτών.

Η ταυτοποίηση των δραστών

Παρά το γεγονός ότι είχε μεσολαβήσει χρονικό διάστημα από τις ληστείες, οι αστυνομικοί επέδειξαν επιμονή και δεν άφησαν την υπόθεση στο αρχείο. Μέσα από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και τους τέσσερις εμπλεκόμενους δράστες, οι οποίοι είναι όλοι ανήλικοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ένας εξ αυτών είναι ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα για άλλες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση υποβλήθηκε ήδη στον Εισαγγελέα Αθηνών.

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