Παγκόσμια παραγωγή μπίρας: Η χώρα που παρασκευάζει 1 στις 5 παγκοσμίως

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός μπίρας παγκοσμίως με μία στις πέντε μπίρες που βγαίνουν στο εμπόριο να είναι από αυτή τη χώρα.

Η Κίνα παρήγαγε το 2024 περίπου 34 δισεκατομμύρια λίτρα μπίρας, ποσό που αντιστοιχεί στο 18,2% της παγκόσμιας παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης BarthHaas 2024/25. Η παραγωγή του ασιατικού γίγαντα αντιπροσώπευε σχεδόν μία στις πέντε μπίρες που παρασκευάζονται στον κόσμο.

Την ακολούθησαν σε παραγωγή, με αυτή τη σειρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 9,8% σε παγκόσμιο επίπεδο (18,5 δισεκατομμύρια λίτρα) και η Βραζιλία, ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο, με παγκόσμιο μερίδιο 7,9%, δηλαδή περίπου 15,34 δισεκατομμύρια λίτρα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες στη λίστα

Η Ισπανία βρέθηκε μπροστά από τη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο, που κατέλαβαν την ένατη και δέκατη θέση αντίστοιχα, και πίσω από το Μεξικό, τη Ρωσία, τη Γερμανία και την Ιαπωνία, εκτός από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία.

Με αυτόν τον όγκο παραγωγής, η Ισπανία αντιπροσώπευε περίπου το 2,1% της παγκόσμιας παραγωγής μπίρας και εδραιώθηκε ως ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τη Γερμανία.

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