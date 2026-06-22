«Τρέξτε! Τρέξτε!»: Η στιγμή που τουρίστες τρέχουν να σωθούν από έκρηξη ηφαιστείου στη Γουατεμάλα (vid)

Τουρίστες στο ηφαίστειο Φουέγκο τρέχουν να σωθούν τη στιγμή που ξαφνική έκρηξη γεμίζει την περιοχή με πυρακτωμένες πέτρες και καπνό.

Σαν να βγήκε από κινηματογραφικό πλάνο, μια πεζοπορία στο ηφαίστειο Φουέγκο στη Γουατεμάλα μετατράπηκε μέσα σε δευτερόλεπτα σε σκηνή πανικού. Τουρίστες που κινούνταν στις πλαγιές του πιο ενεργού ηφαιστείου της χώρας βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια έκρηξη, τη στιγμή ακριβώς που το έδαφος άρχισε να “ζωντανεύει” ξανά.

«Τρέξτε! Τρέξτε!», ακούγεται μια φωνή στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ενώ ο ήχος της έκρηξης σκεπάζει τα πάντα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κομμάτια καυτής πέτρας και τέφρας αρχίζουν να πέφτουν γύρω τους, αναγκάζοντας τους πεζοπόρους να τρέξουν προς τα κάτω, ψάχνοντας κάλυψη. Κάποιοι προσπαθούν να προστατευτούν, άλλοι απλώς τρέχουν χωρίς να κοιτάζουν πίσω.

Η εικόνα είναι χαοτική: πυρακτωμένα πετρώματα προσγειώνονται στο έδαφος, ο αέρας γεμίζει καπνό και το ωστικό κύμα σηκώνει ένα πυκνό νέφος πάνω από το ηφαίστειο. Ένας τουρίστας φαίνεται να παίρνει στην αγκαλιά του έναν σκύλο και να απομακρύνεται βιαστικά, ενώ άλλοι προσπαθούν να αποφύγουν τα θραύσματα που πέφτουν σαν “βροχή” από λάβα.

Μια από τις πεζοπόρους περιέγραψε αργότερα στην New York Post,πως ένα κομμάτι βράχου παραλίγο να τη χτυπήσει στο κεφάλι, ενώ το μπουφάν της πήρε φωτιά από την ένταση της θερμότητας. «Στην αρχή πάγωσα και μετά άρχισα να τρέχω», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που η περιπέτεια μετατράπηκε σε καθαρό ένστικτο επιβίωσης.

Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Γουατεμάλας

Πρόκειται για το πιο ενεργό ηφαίστειο της Γουατεμάλας, με περισσότερες από 60 εκρήξεις από την εποχή της ισπανικής κατάκτησης το 1524. Ωστόσο, μόνο τρεις από αυτές έχουν προκαλέσει ανθρώπινα θύματα.

Η πιο πρόσφατη ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3 Ιουνίου 2018. Οι επιπτώσεις της προκάλεσαν πυροκλαστικές ροές που έθαψαν μικρές πόλεις και στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Η έκρηξη δημιούργησε σύννεφα τέφρας που έφτασαν σε ύψος έως και 33.000 ποδιών (περίπου 10 χιλιομέτρων), τα οποία ήταν ορατά ακόμη και από το διάστημα.

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