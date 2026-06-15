Τραγικό θάνατο για τον «Spiderman της Υεμένης»: Έπεσε από κρατήρα ηφαιστείου 120 μέτρων (vid)

Ο διάσημος ορειβάτης «Spiderman της Υεμένης», έχασε τη ζωή του μετά από πτώση σε ηφαιστειακό κρατήρα βάθους 120 μέτρων, όπου αναρριχόταν χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας.

Διάσημος ορειβάτης έχασε τη ζωή του όταν έπεσε στο κενό ενώ σκαρφάλωνε στα τοιχώματα ενός ηφαιστειακού κρατήρα βάθους 120 μέτρων χωρίς κανέναν εξοπλισμό ασφαλείας.

Ο Al-Khafa Ibn Adhar, γνωστός ως ο «Spiderman της Υεμένης», επιχειρούσε να ανέβει στα τοιχώματα του κρατήρα Hardah Dam όταν έχασε το κράτημά του και έπεσε στο κενό.

Η μοιραία πτώση στην... άβυσσο

Ένα δραματικό βίντεο δέκα δευτερολέπτων κατέγραψε τη στιγμή που ο 30χρονος ανέβαινε τον τοίχο, ο οποίος είναι καλυμμένος με αραβικά γραπτά, επιδεικνύοντας εντυπωσιακές κινήσεις. Όμως, σε μια τραγική τροπή των γεγονότων, καθώς πραγματοποιούσε επικίνδυνο ελιγμό με το ένα χέρι, γλίστρησε από τον βράχο και έπεσε στην... άβυσσο.

Ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων δυτών, εντόπισαν το σώμα του Adhar 30 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού μέσα στον κρατήρα, μετά από μια τετράωρη αναζήτηση. Οι αρχές δήλωσαν ότι η αποστολή διάσωσης ήταν περίπλοκη λόγω της απότομης και βραχώδους τοποθεσίας, η οποία καθιστούσε τη πρόσβαση δύσκολη.

Έκανε αναρριχήσεις υψηλού κινδύνου: Δημοφιλής στα social media

Ο Adhar είχε αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζοντας βίντεο με τον εαυτό του να πραγματοποιεί αναρριχήσεις υψηλού κινδύνου σε μερικά από τα πιο τραχιά εδάφη της Υεμένης.

Ένα από τα πιο διάσημα βίντεό του τον δείχνει να κρέμεται από την άκρη ενός βράχου με γυμνά χέρια, με τα πόδια του να αιωρούνται πάνω από μια απότομη πλαγιά χωρίς εξοπλισμό.

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