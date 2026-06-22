Βραζιλία: 33χρονος έφτιαξε μεζονέτα 200 τ.μ. με οδηγίες από το... YouTube - Του στοίχισε μόλις 27.000 ευρώ

Ένας άνδρας έμαθε να χτίζει από το YouTube και έριξε στο μισό το κόστος κατοικίας του.

Ένας άνδρας από την πολιτεία Paraná στη Βραζιλία βρέθηκε μπροστά σε ένα γνώριμο σήμερα αδιέξοδο: το κόστος της στέγασης. Η πρώτη εκτίμηση για τη θεμελίωση του σπιτιού έφτανε τα περίπου 2.200 ευρώ, ποσό που ξεπερνούσε τις δυνατότητές του εκείνη τη στιγμή. Αντί όμως να εγκαταλείψει το σχέδιο, αποφάσισε να κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό: να μάθει ο ίδιος πώς χτίζεται ένα σπίτι.

Η αφετηρία της ιστορίας δεν είχε τίποτα εντυπωσιακό. Ένα ζευγάρι που ζούσε σε ενοίκιο στην Κουριτίμπα, πιεσμένο από τα έξοδα και ένα στεγαστικό πρόγραμμα που δεν προχωρούσε, βρήκε ξαφνικά μπροστά του μια ευκαιρία: τους δόθηκε ένα οικογενειακό οικόπεδο μέσω κληρονομιάς. Και κάπου εκεί γεννήθηκε η ιδέα για το δικό τους σπίτι.

Από το YouTube στην πράξη

Η πρώτη «προσγείωση» ήρθε απότομα: Μόνο η εργασία για τα θεμέλια υπολογίστηκε στα 2.200 ευρώ. Σε εκείνο το σημείο το σχέδιο πάγωσε προσωρινά. Μέχρι που ο ίδιος άρχισε να βλέπει την κατάσταση αλλιώς: όχι ως μια υπηρεσία που αγοράζεις, αλλά ως μια διαδικασία που μπορείς να μάθεις.

Χωρίς καμία εμπειρία στην οικοδομή, ξεκίνησε να παρακολουθεί βίντεο στο YouTube, να διαβάζει οδηγούς, να ρωτά συγγενείς με τεχνικές γνώσεις και να δοκιμάζει βήμα-βήμα τις διαδικασίες. Η κατασκευή μετατράπηκε, έτσι,σε προσωπικό project.

Το έργο διήρκεσε περίπου τρία χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, το ζευγάρι χρησιμοποίησε μισθούς, δώρα, αποταμιεύσεις και δάνεια για να συνεχίσει σταδιακά την κατασκευή. Σε κρίσιμα σημεία, όπως τα θεμέλια, ο σκελετός και η στέγη, χρειάστηκε επαγγελματική βοήθεια, ώστε να αποφευχθούν λάθη που δεν διορθώνονται εύκολα.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η επιλογή υλικών, όπως το οικολογικό τούβλο, που επέτρεψε ταχύτερη τοποθέτηση και λιγότερα στάδια φινιρίσματος. Παρότι το κόστος του υλικού ήταν υψηλότερο, μείωσε την ανάγκη για εξειδικευμένη εργασία.

Το συνολικό κόστος του σπιτιού έφτασε περίπου τις 27.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο μισό από τις αρχικές εκτιμήσεις επαγγελματιών, που υπολόγιζαν πολύ υψηλότερο ποσό λόγω εργασίας και υπηρεσιών.

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